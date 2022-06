[ViewFinity S8] Votre guide pour sélectionner le moniteur de création de contenu ultime – Samsung Global Newsroom

Avec la popularité et l’accessibilité sans cesse croissantes des plateformes de vidéos sociales, aujourd’hui, n’importe qui peut devenir créateur. Pour développer leurs plateformes, les nouveaux créateurs choisissent des programmes et du matériel de montage de qualité professionnelle pour produire du contenu passionnant et augmenter le nombre d’abonnés. En conséquence, la demande de moniteurs de haute qualité monte en flèche.

Selon Markets & Research, la taille du marché mondial des moniteurs professionnels était estimée à 104,86 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 149,21 millions de dollars d’ici 2028.

Si vous cherchez à vous lancer dans la création de contenu, utilisez la liste de contrôle suivante lors du choix de votre prochain moniteur.

# Vous voulez être un créateur de contenu ? Voici comment choisir le moniteur parfait

# Pas encore familier avec la terminologie ? Ce guide vous aidera

Vous cherchez à choisir un nouveau moniteur pour la création de contenu ? Ne laissez pas un jargon inconnu vous décourager. Plongeons dans le monde des moniteurs.

1. DCI-P3 : Reproduire des couleurs précises de la prise de vue à l’écran

DCI-P3, le triangle mis en évidence sur le diagramme coloré, constitue une gamme de couleurs pouvant être présentées sur un écran donné, tel qu’un moniteur. En termes simples, ils utilisent des chiffres pour indiquer l’étendue des capacités de traitement des couleurs d’un écran. C’est pourquoi on l’appelle une couleur gammecar gamme signifie une portée complète ou une gamme de quelque chose.

Les normes de couleur varient selon les instituts en fonction de l’objectif et des critères de la gamme de couleurs. Les exemples classiques incluent DCI-P3, sRGB et Adobe RGB. Le triangle fait référence à un pourcentage du spectre visible sur un écran basé sur chaque norme de couleur.

sRVB Adobe RVB DCI-P3 – sRGB est un espace colorimétrique RVB standard que Microsoft et HP ont créé en coopération en 1996 pour être utilisé sur les moniteurs et les imprimantes. – Développé par Adobe en 1998, Adobe RVB a été conçu pour exprimer la couleur numérique pour la photo. – DCI-P3 a été créé par Digital Cinema Initiatives pour exprimer efficacement la couleur d’un projecteur numérique. – sRGB ne couvre que 33,3 % des couleurs visibles. – Il est couramment utilisé pour la conception et la retouche photo. – Il est largement utilisé dans le contenu HDR. DCI-P3 présente un espace colorimétrique plus optimisé pour les vidéos numériques.

Pour trouver le meilleur moniteur pour la création de contenu vidéo, vous devez vérifier la gamme de couleurs d’un moniteur. Il est essentiel d’afficher votre vidéo comme prévu sans distorsion des couleurs, que ce soit sur un ordinateur ou un appareil mobile. Assurez-vous que le moniteur prend en charge ‘DCI-P3’ si vous éditez souvent des vidéos.

2. HDR : Sélection d’un moniteur qui offre un contraste incroyable et accentue les détails

Les clients sont doués pour saisir intuitivement la qualité d’un écran, de sorte que la capacité à fournir une qualité d’image réaliste est tout aussi cruciale qu’une reproduction précise des couleurs.

HDR (High Dynamic Range) fait référence à une technologie qui offre des images réalistes en ajustant délicatement la luminosité. Vous pouvez évaluer les performances HDR en fonction de VESA DisplayHDR™ évaluations créées par VESA. DisplayHDR certifié VESA™ garantit la qualité d’un affichage, vous permettant de profiter de la meilleure expérience HDR.

VESA attribue une note numérique représentant la luminosité maximale sur les moniteurs certifiés. En d’autres termes, plus le nombre est grand, plus la plage de luminosité qu’un moniteur peut exprimer est large.

En tant que DisplayHDR certifié VESA™ garantit la qualité d’un affichage, il est fortement recommandé aux créateurs sérieux d’investir dans un produit certifié DisplayHDR 400 ou supérieur. Cela vous permettra de profiter de la meilleure expérience HDR possible.

3. Écran mat : Éviter la lumière vive sans installer d’accessoires inutiles

Les créateurs de contenu peuvent souvent être perturbés par l’éblouissement ou la réflexion sur leurs moniteurs. Il est crucial pour les créateurs de travailler sur un écran qui offre une cohérence dans tous les environnements, quels que soient les facteurs d’éclairage externes. Des lumières vives ou des changements d’angle d’écran peuvent provoquer des distorsions de couleur préjudiciables à la qualité globale du contenu, c’est pourquoi de nombreux éditeurs utilisent désormais des capots d’écran lorsqu’ils travaillent.

Cependant, l’installation d’un capot pour éviter l’éblouissement et la réflexion peut nuire à la productivité du travail car il est difficile d’ajuster l’angle ou la hauteur d’un moniteur. ViewFinity S8 résout ces inconvénients en adoptant l’écran mat pour minimiser les reflets. Le film à faible réflexion, la technologie exclusive de Samsung qui réduit l’éblouissement et la réflexion, vous aide à vérifier le contenu même sous une lumière vive, quel que soit l’angle. En tant que tel, ViewFinity S8 a reçu le premier UL au monde1 Vérification pour Glare Free.

# Samsung ViewFinity S8, le meilleur choix pour les créateurs de contenu

1 UL, LLC est une société mondiale de certification de sécurité qui détermine les normes de sûreté, de sécurité et de durabilité.