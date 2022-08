Viewer ‘Critiques’ Vijay Deverakonda-Ananya Panday’s Liger

La vedette de Vijay Deverakonda et d’Ananya Panday, Liger, s’est écrasée après avoir frappé les théâtres car elle a été mal accueillie par les critiques et le public. Le jeu d’acteur d’Ananya et de Vijay est également devenu la cible de potshots sur les réseaux sociaux. Les scènes du film sont devenues virales, les gens ayant du mal à décider qui, entre la paire principale, a fait le pire travail. Même si vous ne tenez pas compte des acteurs, le film parviendrait à se débrouiller tout seul, compte tenu de sa misogynie et de ses clichés éculés.

Une vidéo d’un spectateur déçu sortant d’une projection de Liger, interviewé par Viral Bollywood, a fait le tour de Twitter. Sa critique hilarante a fait rôtir le film dans une bonne mesure. « Tout d’abord, n’ayez aucune attente. N’appelez pas vos amis; si vous voulez, vous pouvez aller le regarder par vous-même. Si tu appelles quelqu’un, il va te frapper et tu finiras par rentrer chez toi et pleurer. Après avoir regardé le film, partez en silence et dites aux gens que vous ne l’avez jamais regardé. Si vous le regardez, vous allez perdre le respect des gens pour avoir regardé un tel film », dit-il en hindi. Il poursuit en l’appelant un “film catastrophe” et ajoute qu’il ne serait pas projeté au-delà de quelques jours.

Je ne me souviens pas quand j’ai autant ri à cause d’une critique de film

Passez juste à travers #Liger revue et c’est plein de divertissement #ligerrevuepic.twitter.com/NZJN1fYfHX — Lipsa (@akalkandho) 25 août 2022

hahahha .. la critique la plus drôle de #Liger #ligermoviereview #ligerrevue .. ce type devrait passer en revue chaque film. Des suggestions très pratiques et il nous donne même une liste de choses à faire. https://t.co/X4sSlLDekF – Ricky Kej (@rickykej) 26 août 2022

Ailleurs aussi, il semblait y avoir des réactions similaires.

#Liger Revue publique du film USA

Le public est plein déçu #Ligeraveragetalk pic.twitter.com/hy112rgdV2 – @Maruthi9999 (@MaruthiKalyan5) 25 août 2022

« Vers la fin de Liger, Ananya Panday demande à Vijay Deverakonda pourquoi tous les hommes pensent et se comportent comme Arjun Reddy. Cela résume à peu près la carrière de Deverakonda. Parce que, peu importe ses performances, il est répétitif et ennuyeux de le voir comme l’homme brisé se languir de son amour et se gaspiller. Mais là n’est pas le problème du film. Liger est plein de misogynie, quelque chose qui est profondément enraciné dans le cinéma hindi », a écrit Sonil Dedhia dans une critique pour News18.

