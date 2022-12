Vieux soldats, côtés opposés – Shaw Local

Note de l’éditeur : cette histoire a été initialement publiée le 21 mai 2009. Le Kane County Chronicle la republie pour commémorer l’attaque de Pearl Harbor. Charles Sehe, natif de Genève, était à bord de l’USS Nevada lorsqu’il a été bombardé par le Japon le 7 décembre 1941.

Charles Sehe et Adam Taschner ont tous deux rejoint l’armée à l’âge de 17 ans.

Sehe, qui vivait au 116, rue Nebraska à Genève, s’est enrôlé dans la marine en 1940. L’Allemagne a enrôlé Taschner en 1943.

Les deux se sont croisés deux fois dans leur vie.

La première fois, Sehe était membre d’équipage de canon sur l’USS Nevada, à 8 000 mètres au large d’Utah Beach en Normandie, en France. Sa mission était de faire sauter à travers la digue de 10 pieds d’épaisseur protégeant la péninsule du Cotentin afin que l’invasion du jour J du 6 juin 1944 puisse avoir lieu.

Taschner a été affecté à une batterie anti-aérienne mobile de 88 mm. Le travail de son unité était de pointer ce gros canon sur le Nevada et d’arrêter les Alliés.

Les deux vieux soldats se sont rencontrés en 1993 dans un restaurant en Bavière et ont appris qu’ils se trouvaient dans la même zone de combat ce jour-là – de part et d’autre et se tirant dessus.

“Cela m’a juste sidéré qu’il soit sur la plage dans cette unité d’armes à feu”, a déclaré Sehe. “Il a mentionné que les jeunes sont toujours les premiers appelés à combattre et à porter les blessures de la guerre – quelle que soit la guerre. Nous n’avons pas pleuré. Nous avons eu une autre tournée de bière et nous nous sommes serré la main. La dernière fois qu’il m’a écrit, c’était il y a un an. Il était malade. Je ne pense pas qu’il ait survécu.”

Alors que la bataille faisait rage, le groupe de Taschner a été réduit à 10 hommes sur 120. Des tracts largués des avions américains le 12 juin promettaient un traitement équitable et un renvoi aux États-Unis, a déclaré Sehe, et beaucoup ont commencé à se rendre.

“Une semaine seulement s’était écoulée depuis le début de l’invasion, mais pour Taschner et ses hommes, la guerre était désormais terminée”, a déclaré Sehe.

Sehe a traduit les lettres de Taschner, écrites en allemand, au National D-Day Museum de la Nouvelle-Orléans. Sehe est bien connu à Genève et fait généralement le trajet depuis son domicile à Mankato, Minnesota, pour prononcer le discours du Memorial Day, mais pas cette année. Il rendra visite à d’autres vétérinaires du jour J en juin pour marquer son 65e anniversaire.

Sehe, 86 ans, est un trio d’histoire militaire vivante. Avant le jour J, il était sur l’USS Nevada lorsque Pearl Harbor a été bombardé le 7 décembre 1941.

“On nous a donné de nouveaux seaux galvanisés propres pour ramasser les nombreuses parties de corps isolées éparpillées autour des châssis des armes à feu”, a déclaré Sehe. “Je me souviens d’avoir trouvé des articulations du genou coupées, ainsi que des fragments d’épaule et des torses déchirés et brûlés, tous non identifiables. … La force énorme des nombreuses explosions semblait avoir littéralement tendu certains des corps à travers la clôture grillagée.

Après le jour J, l’USS Nevada, avec Sehe, a été rééquipé et envoyé à Iwo Jima et Okinawa, où encore une fois, sa puissance de feu a soutenu les débarquements de troupes. À Okinawa, le Nevada – et le Sehe – ont survécu à un avion kamikaze transportant une bombe de 500 kilogrammes qui s’est écrasé sur le navire. Onze ont été tués. Sehe faisait partie des 65 blessés.

“Le temps presse pour le vétéran de la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Sehe. “Et je ne fais pas exception.”

Mais il est encore assez vif pour manier une houe.

“Je viens de rentrer d’avoir planté un jardin sur une colline”, a déclaré Sehe. «J’ai mis des tomates, des poivrons, des courgettes, de la courge musquée et des piments salsa. Je suis un peu fatigué en ce moment.