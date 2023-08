Vietnam v Pays-Bas : Coupe du monde féminine 2023 Groupe E – en direct

il y a 1 m 03.22 HAE 22 minutes: Les Pays-Bas continuent d’arriver, ils ne relâchent pas du tout l’accélérateur. Martens reçoit le ballon dans la surface mais sa touche finale est faible.



il y a 3 m 03h20 HAE 20 min: Il convient de rappeler que les États-Unis ont battu le Vietnam 3-0, ce score devrait être beaucoup plus élevé que cela. Roord a un tir mais il est légèrement large.



il y a 5 m 03.18 HAE BUT! Vietnam 0-3 Pays-Bas (Brugts, 18′) Quel succès ! Elle est en dehors de la zone, elle le fouette et il se penche dans le coin supérieur droit. Cette fois, l’équipe fait la fête et c’est un but qui le mérite.



il y a 6 mois 03.17 HAE 17 minutes: Ok Roord veut le but du tournoi, son effort est tonitruant ! Elle est bien en dehors de la zone et la fracasse mais c’est large. Janssen veut également participer à l’action de marquer, mais son effort est très large.



il y a 8 mois 03h15 HAE 15 min: Le Vietnam a eu un si bon départ, maintenant il a l’air plus paniqué. S’ils peuvent avoir un temps soutenu sur le ballon, ils pourraient obtenir quelque chose, mais les Pays-Bas courent autour d’eux en ce moment.



il y a 10 mois 03.13 HAE 13 minutes: Snoeijs a célébré un peu quand elle a marqué mais elle s’est vite arrêtée – ils cherchent un score de cricket, semble-t-il. Ils ont un autre corner mais Roord le voit au-dessus du bar.



il y a 11 min 03.12 HAE BUT! Vietnam 0-2 Pays-Bas (Snoeijs, 11′) Gosh cela pourrait être un score énorme! Spitse franchit le virage, c’est une bonne livraison mais le Vietnam est capable de dégager, mais il revient directement aux Pays-Bas. Ils l’obtiennent dans la surface, Van de Donk avec une belle passe et elle tire et marque ! Katja Snoeijs marque le deuxième pour les Néerlandaises. Ils sont en tête du groupe tel qu’il est. Photo : Harriet Lander/FIFA/Getty Images

il y a 13 mois 03.10 HAE 10 minutes: Tellement intéressant de voir les célébrations pour ce but si discrètes, qu’elles sont d’humeur pour un déluge de scores ! Ils gagnent un corner.



il y a 14 mois 03.09 HAE BUT! Vietnam 0-1 Pays-Bas (Martens, 8′) Le voilà! Martens avec un toucher et une finition super ! Son 60e pour les Pays-Bas. Lieke Martens lève le ballon au-dessus du gardien vietnamien pour faire un zéro aux Pays-Bas Photographie : Lars Baron/Getty Images

il y a 16 mois 03.07 HAE 7 minutes: Presse très élevée du Vietnam, les cinq arrières font leur travail mais Martens parvient à faire entrer le ballon – c’est dégagé mais les Pays-Bas sont de retour en attaque. Brugts obtient un centre mais c’est au-dessus de la barre.



il y a 18 mois 03.05 HAE 5 minutes: Revoici le Vietnam mais Hai Yen ne peut pas le garder en jeu. Les Pays-Bas cherchent à monter une attaque avec Pelova avec un bon jeu de jambes mais le Vietnam l’anticipe, le tir de Thuy Nguyen est au-dessus de la barre.



il y a 20 mois 03.03 HAE 3 minutes: Thuy Nguyen prend le corner court, il finit par rentrer et les Pays-Bas ne le gèrent pas bien. Groenen est clair mais c’est un bon début depuis le Vietnam.



il y a 21 mois 03.02 HAE 2 minutes: Les supporters vietnamiens se font définitivement entendre ! Ils prennent vie lorsque leur équipe lance une attaque, puis remporte un premier corner.



il y a 22 mois 03.01 HAE Démarrer! Vietnam 0-0 Pays-Bas On y va alors ! Le groupe E sera décidé sous peu, rappelez-vous que le Vietnam est déjà sorti et que les Pays-Bas n’ont besoin que d’un point pour passer.



il y a 27 min 02.56 HAE Le stade n’a pas du tout l’air occupé dans les tribunes, espérons que ceux qui sont là sont capables de se faire entendre.



il y a 29 min 02.54 HAE Les joueurs sont sur le terrain et les hymnes suivront sous peu ! Les Pays-Bas seront les favoris pour l’emporter, mais le Vietnam leur causera quelques soucis !



il y a 42 mois 02.41 HAE Et le patron du Vietnam, Mai Duc Chung, a parlé de son dernier match: « Nous avons commencé un voyage et j’ai fait de mon mieux mais il est temps pour moi de faire mes adieux. J’espère que ce sera un adieu fort contre des adversaires de très grande qualité. Les Pays-Bas ne sont pas seulement les finalistes de 2019, ils sont également à la recherche d’une place dans la phase à élimination directe et nous devons être au top de notre forme pour les arrêter. » Photographie : Alessandra Tarantino/AP



il y a 47 min 02.36 HAE Retour aux équipes présentes et l’entraîneur des Pays-Bas Andries Jonker a déclaré : « (Nous avons) beaucoup de respect pour le Vietnam, c’est une bonne équipe. On a vu contre les Etats-Unis et le Portugal que ce n’est vraiment pas si facile. Nous n’avons jamais fait preuve d’arrogance et nous ne le ferons pas non plus. Photographie : Molly Darlington/Reuters



il y a 1h 02.08 HAE Le Vietnam a maintenant mis en avant sa composition. L’équipe effectue deux changements avec Thi Hai Linh Tran et Hai Yen Pham qui remplacent Thi Thao Thai et Nhu Huynh. Ils se sont mis en place défensivement avec cinq à l’arrière. Onze de départ : Thi Kim Thanh Tran ; Thi Thu Thuong Luong, Thi Thu Tran, Thi Loan Hoang, Thi Diem My Le, Thi Thu Thao Tran; Thi Hai Linh Tran, Thi Van Duong, Thi Thanh Nha Nguyen, Thi Bich Thuy Nguyen ; Hai yen Pham.



il y a 1h 02.03 HAE Les nouvelles de l’équipe des Pays-Bas sont arrivées ! Ils n’ont apporté aucun changement à l’équipe qui a fait match nul avec les États-Unis. Onze de départ : Van Domselaar, Van der Gragt, Roord, Spitse, Snoeijs, Van de Donk, Martens, Groenen, Pelova, Janssen, Brugts 𝐎𝐔𝐑 #VIENED 𝐗𝐈 ! 📋🔸#FIFAWWC #TheOranjeBeat pic.twitter.com/iRwr2yjvbK — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) 1 août 2023