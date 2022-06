Vietnam ‘Napalm Girl’ reçoit un dernier traitement de la peau en Floride 50 ans après l’image emblématique | Nouvelles américaines

La femme dont la photo d’elle brûlée et hurlant de douleur est devenue l’image de la guerre du Vietnam a eu son dernier traitement de la peau, 50 ans après qu’un bombardement américain a changé sa vie pour toujours.

En 1972, un photojournaliste a capturé le moment où Kim Phuc Phan Ti, alors âgée de 9 ans, a été vue en train de courir sur une route, le corps brûlé, ses vêtements incendiés, à la suite d’une frappe au napalm.

La photo a remporté un prix Pulitzer pour le photographe de l’Associated Press Nick Ut.

Cela lui a également valu le surnom de “Napalm Girl” et maintenant âgée de 59 ans, Mme Phan Ti a reçu son dernier traitement de la peau après des décennies de douleur due aux cicatrices intenses sur son torse.

Ses blessures étaient si graves qu’immédiatement après l’attaque, les médecins pensaient qu’elle ne survivrait pas, mais après plus d’un an de traitement, son état s’est stabilisé.

Elle s’est finalement remise de ses blessures et a vécu au Vietnam jusqu’en 1992 avant de déménager au Canada avec son mari, où elle vit toujours.

Cependant, elle a continué à souffrir et à commencé des traitements spécialisés avec le Dr Jill Zwaibel à Miami il y a plusieurs années, travail que le chirurgien a accepté d’effectuer gratuitement.

“Maintenant, 50 ans plus tard, je ne suis plus une victime de la guerre, je ne suis pas la fille Napalm, maintenant je suis une amie, je suis une aide, je suis une grand-mère et maintenant je suis une survivante appelant à la paix”, Phan Ti a déclaré à CBS récemment, alors qu’elle marquait 50 ans depuis le jour où elle a été blessée.

Image:

Le photographe à la retraite Nick Ut (à gauche) parle toujours à Mme Phan Ti. Pic AP



“Je lève les yeux, j’ai vu l’avion et quatre bombes”

Dans l’interview avec le réseau américain, Mme Phan Ti a rappelé qu’elle jouait avec d’autres enfants lorsque les soldats vietnamiens lui ont dit de courir.

“Et j’ai levé les yeux, j’ai vu l’avion et quatre bombes atterrir comme ça”, a-t-elle dit.

“Trop chaud ! Trop chaud !” cria-t-elle en s’enfuyant de son village en flammes.

“Je me souviens encore de ce que j’ai pensé à ce moment-là – ‘Oh mon Dieu, je me suis brûlé, alors je serai moche, alors les gens me verront d’une manière différente.”

L’image de M. Ut a été présentée en première page du New York Times le lendemain et il reste toujours en contact avec Mme Phan Ti.

Image:

Mme Phan Ti a reçu son dernier traitement cette semaine. Pic AP



La femme de 71 ans a pris sa retraite mais l’a rejointe à Miami cette semaine pour marquer le 50e anniversaire et la fin de son traitement.

“Même le médecin a dit qu’elle allait mourir, pas question qu’elle soit encore en vie”, a-t-il déclaré à CBS.

“Je leur ai dit trois fois et ils ont dit non, puis j’ai tenu mon laissez-passer et j’ai dit:” Si elle meurt, ma photo sur chaque première page de chaque journal. Et ils s’inquiètent quand je dis ça et l’emmènent tout de suite à l’intérieur.”

