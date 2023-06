Vietnam Moving Wall exposé à Manhattan du 30 juin au 5 juillet – Shaw Local

Le mur mobile du Vietnam, une réplique demi-taille du mémorial des anciens combattants du Vietnam à Washington DC, sera exposé à Manhattan du 30 juin au 5 juillet à midi dans le parking de Wabash en face du Township Building au 230 S. Wabash St.

Une procession d’escorte aura lieu à 8 heures du matin le 30 juin alors que le mur part du 1009 W. Laraway Road à New Lenox. Une carte détaillant l’itinéraire d’escorte est affichée sur le site Web du village de Manhattan. Les résidents sont encouragés à rechercher la procession pendant les heures du matin alors qu’elle traverse Manhattan et le cimetière national d’Abraham Lincoln et retour. À 18 h, le village accueillera une cérémonie d’ouverture officielle.

Le village organisera également un événement Healing Field of Honor à Central Park au 110 S. Park Road à Manhattan. Les drapeaux peuvent être achetés à villageofmanhattan.org et dédié à un ancien combattant pour tous à visiter.