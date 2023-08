Vietnam 0-7 Pays-Bas (1 août 2023) Analyse du match

Esmee Brugts a marqué deux buts à longue portée alors que les Pays-Bas ont redécouvert leur touche de buteur lors d’une victoire écrasante 7-0 contre le Vietnam mardi, atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine avec style et s’assurant la première place du groupe E.

Les Néerlandais n’avaient marqué qu’une seule fois lors de chacun de leurs deux matchs précédents mais, sachant que la différence de buts pouvait décider du vainqueur du groupe, ils menaient 4-0 en 25 minutes, avec l’effort enroulé de Brugts le choix du peloton.

– Calendrier de la Coupe du monde féminine et des rencontres

– Comment les équipes peuvent se qualifier dans chaque groupe de la Coupe du monde

Son deuxième but à la 57e minute était une copie conforme du premier et a donné l’avantage aux Pays-Bas 6-0 avant que Jill Roord n’inscrive également son deuxième but de la soirée pour conclure la victoire catégorique, la plus importante du tournoi jusqu’à présent.

Les Pays-Bas devaient terminer derrière les États-Unis dans le groupe, mais les champions en titre ont été tenus en échec par le Portugal à Auckland et ont terminé à la deuxième place du groupe E.

Les finalistes de 2019 se rendront à Sydney pour leur huitième de finale dimanche et devraient affronter l’Italie, qui occupe la deuxième place derrière la Suède dans le groupe G.

Lieke Martens, Katja Snoeijs, Roord et Danielle van de Donk ont ​​également marqué en première mi-temps et les Pays-Bas ont réussi un total stupéfiant de 42 tentatives de but, dont 17 cadrées. En revanche, le Vietnam a réussi cinq tirs mais aucun cadré.

Dominique Janssen a lancé un magnifique ballon de la défense dans la surface de réparation vietnamienne, où Martens a lobé la gardienne Tran Thi Kim Thanh pour donner l’avantage aux Pays-Bas après huit minutes pour son 60e but international.

Snoeijs a inscrit le deuxième trois minutes plus tard après avoir été mis en place par Van de Donk, et Brugts en a rapidement ajouté un autre à distance, sa frappe de l’extérieur de la surface se nichant dans le coin supérieur droit.

Roord, qui avait tiré à deux reprises à deux reprises, s’est finalement inscrit sur la feuille de match après avoir volé dans le centre de Janssen. Roord a réussi un arrêt fantastique de Kim Thanh juste avant la mi-temps, mais Van de Donk était sur place pour exploiter le rebond.

Après le superbe sixième de Brugts avec une autre frappe féroce, Martens a été déclaré hors-jeu mais Roord, qui avait touché la barre transversale, a pris la tête dans le septième à sept minutes de la fin.