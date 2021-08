Vies somptueuses des frères commerçants de Bitcoin qui ont fait des folies sur Lamborghini et 30 000 £ de vacances après « un vol de crypto de 2,5 milliards de livres sterling »

LES cerveaux derrière ce qui pourrait être le plus gros cambriolage de Bitcoin de l’histoire sont devenus « fous » avec l’argent des investisseurs.

Les frères Raees, 21 ans, et Ameer Cajee, 18 ans, ont volé 2,5 milliards de livres sterling à des investisseurs sans méfiance d’Africrypt pour financer leur style de vie somptueux.

Ils ont dépensé leur argent dans une Lamborghini Huracan de 235 000 £, des montres et des costumes flashy, ainsi que des vols en première classe vers des destinations de vacances exotiques.

Les frères et sœurs – connus sous le nom de « frères cryptos » – ont également dépensé 36 000 £ à l’avance pour louer le luxueux domaine Zimbali, au nord de Durban, en Afrique du Sud, pendant un an.

L’argent provenait de la plateforme de trading de crypto-monnaie Africrypt, que Raees et Ameer ont lancée depuis leur chambre en 2019.

Les petits et les gros investisseurs ont été attirés avant que les frères ne s’emparent de 2,5 milliards de livres sterling en Bitcoin – ce qui, selon les experts, pourrait être le plus grand vol numérique de l’histoire.

Le détective privé Sean Peirce, qui a été embauché par 35 personnes qui ont investi près de 2,5 millions de livres sterling dans Africrypt, a déclaré à IOL : « Ils se sont déchaînés avec l’argent des autres.

« Ils ont dépensé 200 000 R (10 000 £) pour des montres, 20 000 R (1 000 £) pour un costume. Ils étaient impitoyables.

« J’ai deux dossiers à levier de preuves pour une affaire pénale à leur encontre.

« Mes clients veulent la justice et nous ont donné un budget illimité pour les retrouver.

« Nous allons aller au bout du monde pour les attraper et les traduire en justice. »

DES STYLES DE VIE SOPHISTIQUES

Peirce a également révélé que les frères avaient demandé une assurance pour une BMW 750i « supercar » de 125 000 £ quelques jours seulement avant d’acheter la Lamborghini.

Et des semaines plus tard, ils ont réservé des voyages Emirates en première classe à Dubaï et aux Maldives pour 30 000 £ – hors hébergement.

Mais Raees et Ameer ont déclaré aux investisseurs que leur entreprise avait été piratée et tous ses fonds volés avant de s’enfuir en Afrique du Sud en avril 2021.

La police a ouvert une enquête sur leur disparition et la prétendue cyberattaque – mais les frères ont affirmé qu’ils étaient victimes du crime organisé.

Dans une interview avec le Wall Street Journal depuis un lieu secret, Raees a catégoriquement nié tout acte répréhensible et a déclaré avoir été contraint de fuir en raison de « menaces de mort » de « syndicats du crime organisé ».

Il est apparu depuis que les frères et sœurs ont acheté la citoyenneté d’une île reculée du Pacifique des mois avant de disparaître.

Les documents vus par le Guardian montrent que Raees a payé 95 000 £ pour sa citoyenneté vanuatuenne en octobre, Ameer lui emboîtant le pas en janvier 2021.

La police sud-africaine a déclaré que Raees et Ameer avaient vendu leur Lamborghini, une suite de luxe dans l’un des hôtels les plus chers du pays et un appartement en bord de mer loué à Durban des semaines avant leur disparition.

Ils ont ensuite envoyé aux investisseurs un e-mail aux termes étranges les suppliant de ne pas alerter les autorités qu’ils avaient été piratés car cela « retarderait » la récupération de l’argent.

Ameer a déclaré aux parties prenantes qu’il nous était « inconnu de l’étendue des informations personnelles des clients violées lors de l’attaque ».

Les avocats affirment également que les commerçants louches ont expulsé le personnel des programmes de fin d’Africrypt sept jours avant l’attaque présumée.

Une enquête a révélé qu’en novembre 2020, les investisseurs ont remarqué une série de transferts étranges depuis leurs portefeuilles Bitcoin à l’aide de technologies « dark web » – les rendant effectivement introuvables, selon un cabinet d’avocats représentant les investisseurs.

« Nous étions immédiatement méfiants car l’annonce implorait les investisseurs de ne pas engager de poursuites », a déclaré plus tard le cabinet d’avocats Hanekom Attorneys dans un communiqué.

CRYPTO HEIST

Les avocats affirment qu’Africrypt a fait passer les fonds en contrebande en mettant en commun l’argent des investisseurs avec d’autres transactions Bitcoin afin de les rendre introuvables.

Avec l’aide d’un consultant en cybercriminalité, Peirce a sondé les adresses e-mail et les sites Web de l’entreprise des frères Cajee pour déterminer s’ils avaient effectivement été piratés.

Aucune activité malveillante n’a été découverte, Peirce déclarant: « Aucun piratage n’a eu lieu. »

Il a ajouté : « Grâce à diverses adresses qui lui ont été fournies, il a pu résoudre un portefeuille Bitcoin appartenant à Africrypt qui avait un historique de transactions de 75 459 Bitcoin (BTC) pour une valeur actuelle de 2,9 milliards de dollars US.

« L’adresse Bitcoin avait diverses micro-transactions vers plusieurs portefeuilles.

« Ce processus est connu sous le nom de mixage et est normalement utilisé par les pirates pour blanchir des Bitcoins volés.

« Le mixage est un outil de blanchiment qui constituerait du blanchiment d’argent.

« C’est mon opinion personnelle et professionnelle qu’Africrypt a arnaqué ses investisseurs. »

