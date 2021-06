Vienne vise à créer un espace pour ses femmes

Les femmes tiennent peut-être la moitié du ciel, mais lorsqu’il s’agit de concevoir les espaces publics et les bâtiments dans lesquels elles vivent, leur voix a trop souvent été réduite au silence. Un projet visionnaire à Vienne vise à renverser cette idée, avec une banlieue de la capitale autrichienne conçue par et pour les femmes. Il illustre comment la ville essaie de rendre l’espace urbain plus inclusif, des lumières plus vives aux trottoirs plus larges qui font de la place pour les poussettes, et comment les femmes architectes et designers conduisent le changement. Le nouveau quartier de Seestadt est en plein développement depuis 2012, un vaste chantier à la périphérie est de la ville qui devrait passer de 8 300 habitants aujourd’hui à 20 000 d’ici 2030. Des lettres géantes sur des panneaux autour de certains des chantiers de construction proclament » Les femmes construisent la ville ».

En mettant l’accent sur le rôle des femmes dans le design urbain, Vienne contribue à mettre en évidence le rôle toujours dominant des hommes dans la formation de l’environnement bâti.

Les développeurs et les banquiers qui prennent souvent les décisions cruciales en matière de développement urbain sont encore majoritairement des hommes, explique Sabina Riss, architecte et chercheuse universitaire qui étudie la relation entre genre et urbanisme.

Elle estime que dans la plupart des pays « le pourcentage de femmes dans le processus de prise de décision se situe entre 5 et 10 % au maximum ».

En plus d’être fortement impliquées dans la conception des nouveaux bâtiments de Seestadt, les femmes occupent également une place centrale lorsqu’il s’agit de nommer les nouvelles rues.

La philosophe Hannah Arendt, la chanteuse Janis Joplin et l’héroïne de livres pour enfants Pippi Longstocking ne sont que quelques-uns des noms qui ornent les nouvelles adresses.

Le quartier accueille également une nouvelle exposition mettant en vedette des femmes architectes qui se déroule jusqu’au 15 octobre.

Selon l’architecte Carla Lo – qui a elle-même contribué à la conception de l’une des cours intérieures de Seestadt – les politiques d’urbanisme de Vienne ont été rafraîchies depuis que Kathrin Gaal est devenue en 2018 la première femme à diriger le puissant département du logement de la ville, supervisant un budget annuel de plus d’un milliard. euros (1,2 milliard de dollars).

« Depuis qu’elle est là-bas, les besoins particuliers des mères célibataires sont soudainement pris en compte lors des appels d’offres pour des projets », explique Lo.

Après avoir contribué au développement de Seestadt, Gaal dit qu’elle souhaite que l’exposition là-bas encourage d’autres femmes « à concrétiser leurs visions ».

– Lumières vives, ville plus sûre –

Le désir de répondre aux besoins des femmes se manifeste dans de nombreuses facettes de l’urbanisme moderne de Vienne, des lampadaires plus lumineux et plus de sorties sur les sites sportifs pour aider les femmes à se sentir plus en sécurité, à la fourniture de meilleures installations sanitaires.

Dans la conception résidentielle, il existe des innovations telles que des chambres communes partagées entre plusieurs appartements pour maintenir les prix bas et encourager les familles à collaborer pour la garde des enfants.

Lors de l’exposition, les visiteurs peuvent découvrir les réalisations souvent négligées de 18 femmes architectes, artistes et urbanistes du monde entier.

Pour le co-commissaire Wojciech Czaja, l’exposition correspond à la philosophie reflétée dans les noms de rue de Seestadt.

« Quatre-vingt-douze pour cent des rues de Vienne portent des noms d’hommes », dit-il, ajoutant : « Cela ne reflète ni l’histoire ni le présent.

« C’est pourquoi presque tous les lieux ici portent le nom de femmes, issues des mondes de l’art, de la politique, de l’économie et de l’architecture », dit-il.

Comme dans de nombreux autres domaines, les femmes participent depuis longtemps à l’aménagement des espaces urbains, mais se sont rarement vu accorder le crédit ou la renommée dont jouissent leurs homologues masculins.

Dès 1912, un projet de cité-jardin remporta un concours international pour la conception de la nouvelle capitale australienne Canberra.

Alors que ce sont les rendus de l’architecte américaine Marion Mahony Griffin qui ont impressionné le jury, la majeure partie du mérite revient à son mari.

« Même aujourd’hui, les femmes sont exclues des projets », a déclaré à l’AFP la co-commissaire de Czaja, Katja Schechter, citant une affaire relativement récente impliquant le prix le plus prestigieux de l’architecture.

« Nous avons ici un exemple de (architecte chinois) Lu Wenyu, son mari a remporté le prix Pritzker, même s’ils ont toujours construit des projets ensemble – et c’était en 2012. »

La première femme à briser le plafond de verre du Pritzker après 25 ans de lauréats masculins, était l’architecte anglo-irakienne Zaha Hadid en 2004, pour le Contemporary Arts Center de Cincinnati, Ohio.

Plusieurs autres ont suivi : Kazuyo Sejima en 2010, Carme Pigem en 2017, Yvonne Farrell et Shelley McNamara en 2020 et Anne Lacaton en 2021.

Certains des travaux mis en évidence dans l’exposition se trouvent dans les nombreux pays où les populations urbaines continuent de grossir en raison de l’exode rural.

À Téhéran, une passerelle piétonne de 270 mètres (890 pieds) de long créée par Leila Araghian a été utilisée par quatre millions d’habitants de la ville l’année suivant son ouverture en 2014 et a depuis remporté plusieurs prix.

Lo dit qu’à Seestadt et au-delà « nous avons besoin des points de vue de tous ceux qui composent la société ».

