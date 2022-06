Vienne dépasse Auckland en tant que ville la plus agréable à vivre au monde

Vienne s’est classée première en 2018 et 2019, mais a été dépassée par Auckland, en Nouvelle-Zélande, pendant la pandémie et a glissé à la 12e place en 2021, selon le Global Liveability Index 2022.

Après deux ans, Vienne a dépassé Auckland en tant que ville la plus vivable au monde, selon un rapport de l’Economist Intelligence Unit (EIU).

Vienne s’est classée première en 2018 et 2019, mais a été dépassée par Auckland, en Nouvelle-Zélande, pendant la pandémie et a glissé à la 12e place en 2021, selon le Indice mondial de qualité de vie 2022.

L’EIU a déclaré que la position d’Auckland sur l’indice avait chuté à la 34e place cette année en raison des taux d’infection plus élevés de Covid-19 et des contrôles stricts aux frontières en 2021. Bien que les fermetures aient pris fin en Nouvelle-Zélande en décembre, des villes bien vaccinées d’Europe et du Canada avaient commencé assouplir les restrictions plus tôt.

Cependant, il est peu probable qu’Auckland aurait décroché la première place du classement de cette année même sans pandémie, selon l’EIU.

“La chute d’autres villes était la raison pour laquelle Auckland était en tête la dernière fois. Sans Covid, ce serait probablement le top 10, mais pas le numéro un”, a déclaré Simon Baptist, économiste en chef mondial de la société de recherche et de conseil.

Cinq autres villes européennes – Copenhague, Zurich, Genève, Francfort et Amsterdam – figurent également dans le top dix. Les Canadiennes de Calgary et de Vancouver ont respectivement pris les troisième et cinquième places. Osaka au Japon et Melbourne en Australie se partageaient la 10e place – les deux seules villes “asiatiques” à figurer dans le top 10.

Les 172 villes incluses dans le classement ont été évaluées dans ces catégories : stabilité, soins de santé, culture et environnement, éducation et infrastructure.