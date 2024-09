Viennacontemporary veut montrer la stature croissante de Vienne dans le domaine de l’art

Note de l’éditeur : Cette histoire a été initialement publiée dans On Balance, l’ARTnews newsletter sur le marché de l’art et au-delà. Inscrivez-vous ici pour le recevoir tous les mercredis.

Lorsque des milliers de fans de Taylor Swift ont vu leurs projets de concert à Vienne annulés le mois dernier en raison de menaces de sécurité, les institutions artistiques de la ville sont venues à la rescousse. entrée gratuite pour les détenteurs de billets Swiftles musées de la ville ont littéralement ouvert leurs portes comme un refuge culturel. Le programme a été un succès majeur, l’Albertina en particulier ayant accueilli plus de 20 000 fans pendant trois jours. Lorsque les Swifties sont rentrés chez eux, beaucoup sont repartis avec une idée que le monde de l’art commence seulement à reconnaître : Vienne est bien plus qu’une simple destination pour revisiter les anciens maîtres.

Une partie de la modernisation de la scène artistique provient de la croissance constante de la ville. Vienne a enregistré sa deuxième meilleure année de tous les temps pour le tourisme en 2023, enregistrant 17,3 millions de nuitées, et un tiers de la population de Vienne Vienne ne possède pas de passeport autrichien. Ses 1,8 million d’habitants représentent plus de 180 nationalités, soit une augmentation de 12 % depuis 2007. Et la scène artistique en pleine expansion reflète cette diversification. D’ici 2025, Vienne accueillera 15 foires d’art, allant de l’Affordable Art Fair, qui présente des œuvres à moins de 7 500 €, à l’événement haut de gamme Art at the Park, à l’hôtel Park Hyatt. Le nombre record de foires témoigne d’un appétit sain pour la découverte dans la capitale autrichienne.

Des collectionneurs comme Valeria Napoleone, qui se consacre à la promotion des femmes artistes, en prennent note : « Le paysage des galeries est fort, avec différentes générations de galeristes et des programmes très inattendus. [It’s] certainement idéal pour de nouvelles découvertes », a-t-elle déclaré ARTnews« Je suis particulièrement ravi de voir que quelques personnes incroyables ont rejoint la scène artistique contemporaine viennoise, rien que ces derniers mois. Comment ne pas aimer tout cela ? »

L’importance croissante de Vienne dans le monde de l’art contemporain n’échappe pas à Francesca Gavin, l’écrivaine et commissaire d’exposition londonienne nommée directrice artistique de la foire d’art viennoise en octobre dernier. La foire fêtera sa 10e édition ce week-end au Messe Wien Exhibition & Congress Center. Gavin n’est pas une inconnue de viennacontemporary, puisqu’elle a organisé l’année dernière les programmes ZONE1 et VCT ACTIVATION, qui présentent respectivement des artistes autrichiens de moins de 40 ans et une collaboration art-tech spéciale. Ces deux programmes ont été salués par la critique et ont positionné Gavin comme une force visionnaire dans la communauté artistique viennoise.

Si elle est nerveuse à l’idée de succéder à l’ancien directeur artistique Boris Ondreička, un artiste et commissaire d’exposition qui a exposé ses œuvres à la Biennale de Venise et dans plus d’une demi-douzaine d’autres biennales, Gavin ne le laisse pas paraître.

« Avant de venir à Vienne, je n’avais pas réalisé à quel point le travail qui sortait de la ville était intéressant et culturellement engagé », a déclaré Gavin. ARTnews« Je pense que les collectionneurs viendront parce que les œuvres sont bonnes. Il faut que les gens réalisent à quel point la jeune génération d’œuvres qui sort de l’ère moderne est culturellement engagée et forte. [the city] est. »

Cette année, l’édition de viennacontemporary coïncide avec deux autres événements artistiques organisés dans la ville. Le premier est Parallel, un festival in situ axé sur les installations qui se déroulera du 11 au 15 septembre à l’Otto Wagner Areal. Le second est Curated By, dans le cadre duquel des dizaines de galeries viennoises ouvrent des expositions dirigées par des commissaires internationaux quelques jours seulement après la clôture de viennacontemporary. Le timing n’est pas une coïncidence.

« À partir de maintenant, nous nous assurons de collaborer avec Curated By, car c’est un projet incroyable », a-t-elle déclaré. « Ce type de relation collégiale est vraiment important pour construire ce que peut être une ville. »

Bien que Gavin ait commencé comme journaliste culturel pour des publications comme le magazine britannique lifestyle Étourdi et puis Temps mortDepuis, son CV s’est enrichi de réalisations artistiques : 10 livres sur la culture visuelle, un poste de fondatrice conservatrice de la collection de 3 000 œuvres de la Soho House, une co-commissariat à Manifesta 11 à Zurich et la commissariat de plusieurs expositions internationales. Elle continue d’animer une émission de radio mensuelle sur l’histoire de l’art et est rédactrice en chef du magazine culturel annuel REVUE D’ÉPOQUESon dernier numéro présente Barbara Kruger, Grace Wales Bonner, Marc Goehring et Thundercat.

Pour les organisateurs de viennacontemporary, l’emploi du temps chargé de Gavin était un atout, pas un obstacle. « Comme ils le disent, tout ce qui m’aide à continuer à m’établir en tant que voix dotée d’un réseau solide au sein du monde de l’art est excellent pour la foire », a déclaré Gavin à propos de sa poursuite de la rédaction REVUE D’ÉPOQUE.

Gavin n’est pas un nouveau venu sur la scène artistique autrichienne. Il s’est installé à Vienne en 2020 et a rapidement noué des liens avec des artistes, des galeristes et des collectionneurs. Lorsqu’on lui parle de la ville, ses yeux s’illuminent. Il est clair que Gavin l’adore. « Vienne est un espace où l’on peut expérimenter et découvrir, et je pense que c’est vraiment précieux. J’aime l’idée qu’une foire d’art soit le cœur d’un moment [and] « Il est temps de faire découvrir cette culture aux gens », a-t-elle déclaré. Pour Gavin, c’est à la fois cette nouvelle interconnexion et cette vieille histoire qui offrent un package complet. « Dans certaines foires, les gens viennent pour l’art et ne veulent pas nécessairement visiter la ville. Les gens veulent venir à Vienne en tant que lieu. C’est une opportunité. C’est une ville incroyable avec un patrimoine artistique vraiment riche. C’est là que nous en bénéficions. »

De grands changements sont prévus pour la foire, qui a été relocalisée dans la Halle D du Messe Wien, triplant sa surface et proposant de hauts plafonds, de la lumière naturelle et un emplacement plus pratique. (La foire se tenait auparavant au Kursalon Music Hall, un bâtiment Renaissance du XIXe siècle grandiose mais exigu.) L’édition de cette année accueillera 98 galeries et six stands institutionnels de 24 pays, un bond important par rapport aux 61 galeries de 19 pays de l’année dernière. Parmi les galeries qui y feront leurs débuts cette année, citons la galerie Kvalitář à Prague, la galerie RIMA à Belgrade et une poignée d’espaces italiens comme Giorgio Persano à Turin, la galerie Rizzuto à Palerme et Pinksummer à Gênes.

« Je suis vraiment content de l’élargissement de la liste des galeries », a déclaré Gavin. « En particulier, toutes les grandes galeries d’Autriche, mais aussi de très bonnes galeries étrangères, allant d’Ashes/Ashes à New York à Zero… en passant par eastcontemporary à Milan et Dawid Radziszewski à Varsovie. Nous avons de bonnes nouvelles qui n’avaient pas été présentées à la foire auparavant. »

La foire ne manque pas de programmation, avec de nombreux prix et sections spéciales. Le Collectors Prize, présenté en collaboration avec le Vienna Collectors Club et VORmagazin, récompensera un artiste émergent de 1 000 € dans la section ZONE1. Le Queer Art Prize comprend quant à lui deux catégories : le Community Prize, qui récompense un artiste queer avec un grand prix de 1 000 € et deux finalistes avec 500 € chacun, tandis que le Gallery Prize récompense les galeries qui font la promotion de l’art queer sur leur stand. L’une des sections spéciales de la foire est CONTEXT, organisée par la conseillère artistique Pernilla Holmes, et qui présente neuf présentations individuelles d’artistes de la fin du XXe siècle « principalement axées sur les femmes et l’Europe de l’Est » ; une deuxième section spéciale est ZONE1, organisée cette année par Bruno Mokross, dont l’Independent Space Index relie la multiplicité des espaces de projets autour de Vienne. Enfin, la directrice du Kunstverein de Salzbourg, Mirela Baciak, a pris les rênes du VCT STATEMENT pour présenter « The Color of Energy », une exposition qui réunit l’art et la politique à travers le prisme du climat. Elle présente des œuvres de Sophie Jung, Shubigi Rao et Liv Bugge, entre autres. L’exposition sera présentée en avant-première à viennacontemporary et une semaine plus tard au Kulturverein de Salzbourg.

Viennacontemporary ouvre ses portes, bien sûr, dans un contexte de changements plus larges sur le marché de l’art. L’Armory Show a ouvert ses portes la semaine dernière à New York manquant beaucoup d’énergie des éditions précédentes, et bien que Frieze Seoul ait eu de meilleurs résultats, peu d’œuvres y ont été vendues à plus de 500 000 $Ce n’est pas vraiment une ouverture triomphale pour la si importante saison d’automne.

« J’ai dit que je devrais faire faire un T-shirt disant PAS RESPONSABLE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE « , a déclaré Gavin en riant. « C’est une année difficile. La guerre, l’inflation et beaucoup d’instabilité autour des galeries. C’est une année difficile pour développer une foire, mais d’une manière ou d’une autre, nous y sommes parvenus. »

La foire occupe un champ de plus en plus encombré de foires de petite et moyenne taille en Europe, laissant de côté Frieze London et Art Basel Paris, qui ouvriront le mois prochain. La foire d’art CHART de Copenhague a tenu sa 12e édition fin août, et Artissima à Turin et Art Cologne ouvriront en novembre.

Pour Clemens et Saskia Leopold, deux collectionneurs jumeaux dont le grand-père Rudolf a fondé le Musée Leopold, viennacontemporary se distingue de la foule par son chevauchement avec un calendrier chargé d’événements artistiques. « Le timing garantit [that an] un public international composé non seulement de collectionneurs mais aussi d’artistes et de conservateurs jeunes et confirmés [are] à Vienne », ont-ils dit ARTnews« Par rapport aux plus grandes foires d’art, viennacontemporary est une foire très importante [space] pour que ses galeries à vocation internationale puissent s’engager auprès des collectionneurs viennois et faciliter des rencontres plus intimes avec les galeristes.

Bien qu’il soit trop tôt pour déterminer le succès de viennacontemporary, Gavin espère que la foire mettra en valeur le dynamisme de la communauté artistique contemporaine de Vienne, et pas seulement la richesse de l’histoire de l’art de la ville.

« Je souhaite montrer que si l’on investit dans le monde de l’art contemporain et que l’on le développe en tant qu’industrie – et dans les entreprises qui y sont liées – cela crée également une plus grande sensibilisation culturelle dans toute la ville », a déclaré Gavin. « Cela permet de recentrer la façon dont les gens voient un lieu. Nous savons que la culture rassemble des gens, apporte des finances, apporte de l’énergie. C’est vraiment intéressant de se concentrer sur la façon de procéder. »