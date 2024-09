viennacontemporary 2024 positionne Vienne comme une destination de choix pour l’art émergent

Marché de l’art

Arun Kakar

Vue intérieure de viennacontemporary 2024. Photo de kunst-dokumentation.com. Avec l’aimable autorisation de viennacontemporary.

Si l’art contemporain n’est pas la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à Vienne, vous n’êtes pas le seul. Abritant des tableaux de maîtres anciens, des opéras historiques, une architecture somptueuse et de nombreux restaurants raffinés, la capitale autrichienne est souvent associée au baroque plutôt qu’à l’avant-garde. Pourtant, la 10e édition de viennacontemporary montre clairement que la ville revendique également sérieusement le titre de capitale européenne de l’art contemporain. Vienne abrite plus d’espaces de projets que toute autre ville d’Europe, ainsi qu’un nombre croissant de galeries émergentes et d’institutions et d’écoles d’art de renommée mondiale. De plus, l’année prochaine, elle devrait accueillir 15 foires d’art, ce qui marque un nouveau record pour la ville. C’est ce contexte que la nouvelle directrice artistique de viennacontemporary, Francesca Gavin, l’une des plus grandes curatrices d’Europe qui a supervisé des projets pour des organisations allant de Soho House à Manifesta, a tenu à expliquer lors de son entretien avec Artsy lors de la journée VIP de la foire.

« Je pense qu’une foire peut être un catalyseur pour changer la perception d’une ville », a-t-elle déclaré. « Je suis vraiment passionnée par l’art qui vient de cette région. Je pense que c’est nouveau et habile. Je vois de nouveaux artistes qui m’enthousiasment vraiment. » Grâce à une sélection rigoureuse de galeries et à une attention particulière portée à l’art émergent, la foire est en bonne voie pour atteindre cet objectif ambitieux. L’édition de cette année compte plus de 100 galeries de 22 pays, avec un accent particulier sur « les scènes émergentes d’Europe centrale et orientale ». La seule grande galerie présente est celle de Salzbourg, Thaddaeus Ropac. Il n’y a aucune galerie du Royaume-Uni et une seule des États-Unis, ASHES/ASHES de New York. Cela donne à cette foire d’art un caractère plus ciblé que la plupart de ses concurrentes, et où la « découverte » n’est pas qu’un simple mot à la mode.

Vue d’ensemble du stand de VUNU à viennacontemporary 2024. Photo de kunst-dokumentation.com. Avec l’aimable autorisation de viennacontemporary.

Ainsi, viennacontemporary se démarque au milieu d’une saison chargée pour le marché de l’art – un véritable exploit car elle se situe entre les éditions de la semaine dernière de The Armory Show et de Frieze Seoul et les grandes foires d’art d’octobre, Frieze London et Art Basel Paris. Gavin y est sensible et son intention est de se tailler une place unique dans ce calendrier surchargé. « J’aimerais créer une foire régionale qui ne cherche pas à rivaliser avec les grands, mais qui soit un espace vraiment fort pour la découverte de nouvelles esthétiques, de noms différents, de quelque chose de nouveau », a-t-elle déclaré. Cette fraîcheur se manifeste de manière particulièrement flagrante dans les prix pratiqués par les œuvres présentées à la foire. Si certaines œuvres atteignent des prix à six chiffres, il existe de nombreux prix accessibles, à partir de 300 € (331 $), en particulier pour les œuvres d’artistes émergents qui constitueront d’agréables surprises, même pour les collectionneurs les plus avertis.

Cette année, la foire est divisée en quatre parties. Outre la section principale, on trouve la Zone 1, organisée par Bruno Mokross, qui met l’accent sur les jeunes artistes ayant un lien fort avec l’Autriche ; et la section Emerging, qui présente les galeries en activité depuis sept ans ou moins. La quatrième section, nouvelle cette année, est Context, organisée par Pernilla Holmes, qui rend hommage à des artistes méconnus de la fin du XXe siècle, une signature de la carrière de commissaire d’exposition de Gavin. Six des neuf artistes dont les œuvres sont exposées sont des femmes. Un stand remarquable présente les œuvres de Vlasta Delimar, une artiste de performance croate réputée pour ses œuvres provocatrices et avant-gardistes des années 1980.

Quatre décennies d’œuvres vidéo, photographiques et techniques mixtes de l’artiste sont exposées sur le stand de la Galerie Michaela Stock, où l’artiste s’est également produite lors du vernissage de la foire hier soir ; les prix des œuvres sur le stand varient de 400 € (442 $) à 15 000 € (16 554 $). « J’ai été très heureuse d’être invitée pour cette section », a déclaré la fondatrice Michaela Stock, qui a ouvert sa galerie viennoise en 2007 et a décrit l’énergie actuelle dans la ville comme « vibrante ». Mais alors que la ville elle-même était au centre des discussions, l’énergie durant les heures d’ouverture de la foire sous la pluie était plutôt calme, avec moins d’affluence que celle à laquelle les visiteurs plus expérimentés sont habitués. Plusieurs des marchands avec lesquels Artsy s’est entretenu à la foire ne semblaient toutefois pas inquiets, beaucoup d’entre eux se disant confiants quant au fait que les transactions auront lieu au cours du week-end à venir. Et à 16 heures, le filet de visiteurs s’était transformé en un flot, avec une foule sensiblement plus jeune que dans d’autres foires de taille similaire.

« De nombreux collectionneurs de Suède, de Suisse, d’Allemagne et de Belgique viennent à Vienne ce week-end », a déclaré Andrei Jecza, cofondateur de la galerie Jecza, basée à Timișoara, en Roumanie. « D’après mon expérience, au fil des ans, nous avons surtout vendu à des collectionneurs allemands, suisses et autrichiens, ce qui constitue un assez bon groupe de collectionneurs. » La galerie présente une présentation de l’abstraction géométrique par deux artistes, contrastant les œuvres au pastel doux de l’artiste ultra-contemporaine autrichienne Anita Schmid avec les œuvres plus rigides du peintre constructiviste roumain tardif Molnár Zoltán. Les œuvres du premier sont vendues entre 2 800 et 6 500 € (3 090 à 7 174 $) et entre 3 000 et 22 000 € (3 311 à 24 280 $) pour le second. Le sentiment de Jecza a été repris par Anton Janizewski, qui expose pour la première fois, qui a noté que la base de collectionneurs de la foire était alignée avec le programme d’artistes locaux de sa galerie berlinoise. « C’est une raison vraiment pratique », a-t-il déclaré à propos de sa motivation à participer à viennacontemporary. « Je pense que c’est une grande foire, avec un nouveau directeur intéressant, et Vienne est une grande ville. » Le stand, qui présente des œuvres dont le prix varie entre 3 000 et 25 000 euros (3 310 à 27 591 dollars), est ancré par une formidable sculpture d’urinoir noire de 2,3 mètres de haut réalisée par Emma Adler qui étrille de manière ludique les théories du complot des protagonistes masculins blancs.

D’autres galeries ont évoqué le lien historique et la proximité géographique de la ville avec l’Europe de l’Est, qui se reflète dans toute la foire. « C’est une chance pour nous et pour d’autres pays d’Europe de l’Est de toucher un public international », a déclaré Laura Rukute de la Galerija VARTAI, basée à Vilnius, en Lituanie. Le stand de la galerie présente les œuvres d’un trio de femmes artistes lituaniennes trentenaires : Donata Minderytė, Monika Radžiūnaitė et Neringa Vasiliauskaitė. Explorant les thèmes de l’identité, de la traduction et de la mémoire, plusieurs œuvres accrocheuses sont présentées, notamment un portrait en gros plan d’une bouche ouverte de Minderytė. Les prix varient ici entre 7 000 et 10 000 € (7 726 à 11 037 $). Mais l’ambiance enjouée des galeries viennoises a été l’impression la plus marquante de la journée VIP de la foire. Nombre d’entre elles ont souligné l’évolution de la foire comme signe d’un écosystème artistique local florissant. « Vienne est très vivante ; c’est une scène artistique jeune et très intéressante, de jeunes artistes très intéressants, et aussi des galeries », a déclaré Thomas Krinzinger de la Galerie Krinzinger, une institution viennoise. Fondée en 1971 et participante à la première édition de viennacontemporary, la galerie est mieux placée que la plupart pour observer les changements de la scène artistique de la ville.

L’une des galeries les plus en vogue de Vienne est Kandlhofer, qui a ouvert ses portes en 2016 et est rapidement devenue une référence locale. Son stand propose une sélection réfléchie d’œuvres des femmes artistes Nadia Ayari, Frauke Dannert et Acaye Kerunen. L’une des œuvres phares est celle de Kerunen, première artiste à représenter l’Ouganda à la Biennale de Venise en 2022. Ses œuvres sculpturales intègrent des matériaux tels que la fibre de bananier, le raphia, les roseaux et les feuilles de palmier, interrogeant l’impact du changement climatique. Les œuvres du stand sont vendues entre 5 000 et 25 000 € (5 518 à 27 591 $). « Je suis revenue à Vienne il y a 16 ou 17 ans, et il n’y avait pratiquement pas de galeries émergentes ou d’espaces de projets, alors qu’aujourd’hui nous en avons tellement », a déclaré à Artsy la fondatrice de la galerie, Lisa Kandlhofer. « De nombreuses galeries s’installent à Vienne ; on a l’impression d’être dans un nouvel endroit dynamique. » La participation de la galerie à CuratedBy, un « festival de galeries » d’un mois qui s’ouvre ce soir dans une ambiance festive et animée, illustre encore ce fait. Quelque 24 espaces répartis dans la ville ont invité des curateurs internationaux à monter des expositions sur le thème des « récits inédits ».

Vue d’ensemble du stand de la Galerie Kandlhofer à viennacontemporary 2024. Photo de kunst-dokumentation.com. Avec l’aimable autorisation de viennacontemporary.

L’essor de Vienne, que Gavin qualifie de « ville subtile », au sein du monde de l’art contemporain international est peut-être une histoire sous-représentée de ces dernières années. En 2023, la ville a connu la deuxième meilleure année touristique de son histoire, et son importance dans le monde de l’art ne semble pas près de s’améliorer. « J’ai répété à tout le monde à quel point l’art qui sortait de la ville était incroyable, et maintenant je peux utiliser cette information », a déclaré Gavin. « Si les gens quittent Vienne cette semaine, rentrent chez eux et disent : « J’ai vu de belles choses, il y a des gens sympas ici, je veux revenir »… c’est génial. »