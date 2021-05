Vienna Cafe vise à aider les grands-mères du monde entier à partager leurs compétences culinaires

Encadrée par des armoires en bois, Karin Hofbauer tient un bâton de beurre sur son appareil photo d’ordinateur portable et transmet aux boulangers novices réunis virtuellement dans sa cuisine les secrets du pétrissage de la pâte brisée. «C’est une recette simple, je l’ai faite tellement de fois pour mes amis et ma famille, et c’est toujours un succès», dit l’Autrichien de 62 ans avant de remplir la tarte aux pommes cuite au four avec des noix et une crème à la vanille. Les Autrichiens prenant des notes sont venus au cours en ligne parce que les recettes sont simples et directes – et parce qu’elles sont enseignées par des grands-mères de la vie réelle comme Hofbauer, qui seront bientôt rejoints par d’autres mamies et grands-pères du monde entier dans un programme géré par un café viennois.

Il y a deux ans, Hofbauer a pris sa retraite d’un poste administratif dans un hôpital. En bonne santé, active et désireuse de «faire quelque chose de significatif», elle a rejoint une cinquantaine d’autres «mamies» au café Vollpension de Vienne, une entreprise sociale où les retraités renforcent leurs pensions d’État souvent maigres et dissipent la solitude que de nombreuses personnes âgées peuvent ressentir. L’idée est née il y a près de 10 ans, sur une part de gâteau trop sèche dans un café viennois.

«Personne ne fait de meilleurs gâteaux que grand-mère», a déclaré à l’AFP le co-fondateur de Vollpension Moriz Piffl-Percevic, rappelant à quel point l’éponge sèche le rendait pour l’indulgence réconfortante des gâteaux de sa grand-mère.

Suite à une «Granny Wanted» classée dans un journal local et à quelques essais en tant que cafés éphémères lors de festivals, l’équipe intergénérationnelle a ouvert la première «Vollpension» – un terme allemand désignant à la fois la retraite complète et l’hébergement en pension complète. Dans les deux cafés de l’entreprise sociale, le café est servi dans de vieilles tasses avec des imprimés de fleurs et des points de croix de border collies ornent les murs.

La clientèle, dont beaucoup sont des hipsters, est souvent rejointe par les hôtes âgés à temps partiel – à moins, bien sûr, qu’une pandémie ne les oblige à fermer.

‘Gardez nos mamies en marche’

Lorsque le premier blocage antivirus en Autriche a frappé, les clients ont fait un don de 140 000 euros (170 000 dollars) pour maintenir le revenu supplémentaire dont dépendent de nombreux membres du personnel – en particulier les femmes célibataires qui, après des années comme femmes au foyer, reçoivent des pensions d’État relativement modestes.

Ce n’est cependant qu’un des avantages de l’entreprise sociale.

«Les personnes âgées veulent se sentir nécessaires, c’est quelque chose d’incroyablement essentiel au vieillissement, et c’est quelque chose que Vollpension fournit», déclare Franz Kolland, professeur à l’Université de Vienne qui se concentre sur les aspects sociaux de la vieillesse.

À mesure que les gens vieillissent, «ils font face à deux décennies de retraite au cours desquelles ils sont mobiles. Ils veulent faire quelque chose – ils doivent juste être approchés », dit Kolland, louant Vollpension comme un« modèle de rôle ».

Piffl-Percevic se dit touché lorsque ses amis et sa famille rapportent à quel point le bien-être de leur grand-mère s’est amélioré après avoir rejoint Vollpension.

«Soudainement, ils ne ressentent plus de douleur à la hanche, ou ils ont arrêté de boire un peu trop», dit-il.

Pour «garder nos mamies en vie» pendant la pandémie, Piffl-Percevic et ses collègues ont commencé à chercher des alternatives au-delà du gâteau à emporter.

La prochaine étape logique était de mettre en ligne les compétences culinaires des grands-mères et des grands-pères.

Une armée de bénévoles a aidé à créer un studio de pâtisserie similaire à ceux des chefs de télévision et a filmé des cours de pâtisserie à la demande allant des biscuits de Noël aux gâteaux végétaliens, tandis que Hofbauer et d’autres organisent des cours de pâtisserie en direct dans leurs propres cuisines.

Après avoir surmonté les écueils familiers des réunions Zoom, Hofbauer transmet ses connaissances de décennies de pâtisserie – y compris sur le meilleur éplucheur de pommes: «Ce n’est pas forcément quelque chose de cher – je pense que le mien coûte trois euros», dit-elle en riant. .

Se mondialiser

Lors de l’ouverture du plus récent café Vollpension, juste avant la pandémie, plus de 300 personnes âgées impatientes ont postulé dans les 24 heures. Le succès des cours de pâtisserie avec des centaines de participants incite désormais Vollpension à se mondialiser. En plusieurs langues, Vollpension appelle cette semaine les mamies et les grands-pères du monde entier à les rejoindre.

«Vollpension a été fondée pour donner aux gens comme nous un endroit où ils trouvent un sens et peuvent mener une vie qui vaut la peine d’être vécue même à un âge avancé», déclare une mamie en italien dans une vidéo faisant la promotion de l’appel à candidatures.

Les gens du monde entier peuvent apprendre à cuisiner avec «des recettes familiales originales de la région, et directement de la cuisine de grand-mère», dit un autre en espagnol.

« Il s’agit de recettes locales et nationales – la mangue avec du riz gluant enseignée par une grand-mère thaïlandaise et la panna cotta par un Sicilien », explique Piffl-Percevic.

Hofbauer, qui dit avoir entendu des participants de Boston et de Crète, a déjà hâte de voir les cours de pâtisserie se mondialiser.

« J’ai trouvé de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, et si nous allons à l’international, ce sera encore plus amusant », dit-elle, l’odeur de tarte aux pommes chaude remplissant maintenant sa cuisine des années 80. « Plus on est de fous. »

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici