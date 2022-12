Les FANS sont ravis que Vienna Blood soit de retour sur BBC Two pour une troisième série cet hiver.

Le drame policier passionnant transporte les téléspectateurs dans les années 1900, mais la série est-elle basée sur une histoire vraie ? Voici tout ce que vous devez savoir.

BBC/Endor Productions/MR Film/Pe

Vienna Blood est de retour sur BBC Two pour une troisième saison[/caption]

Vienna Blood est-il basé sur une histoire vraie ?

Hit série BBC Two Vienna Blood n’est pas une histoire vraie et n’est pas basée sur des événements réels.

Au lieu de cela, le spectacle est une adaptation de la série de livres à succès Liebermann de Frank Tallis.

L’auteur Frank est également psychologue clinicien, ce qui l’aide à écrire ses thrillers policiers très appréciés.

Il est l’auteur de neuf romans policiers à ce jour, y compris la collection de livres connue sous le nom de Liebermann Papers – pour laquelle il a reçu plusieurs prix.

Il y a sept romans et une nouvelle dans la série Liebermann Papers à ce jour, publiés entre 2005 et 2018.

Lire la suite dans la télévision Sonde BBC Top Gear “enquête pleinement” sur l’accident d’horreur de Freddie Flintoff qui a blessé la star ÉPOUSSE DE CHEVEUX Les fans de This Morning se sont effondrés alors que le présentateur fait une énorme gaffe avec l’invité

La première saison de Vienna Blood a été adaptée des trois premiers romans de la série.

La dernière saison du drame policier est également basée sur la série de livres, le premier épisode ayant le même titre que le cinquième livre de la collection – Deadly Communion.

De quoi parle Vienna Blood ?

Mettant en vedette Matthew Beard et Juergen Maurer, Vienna Blood se déroule dans la Vienne des années 1900 – un foyer de philosophie, de science et d’art, où un choc des cultures et des idées se déroule dans les grands cafés et opéras de la ville.

Un jeune médecin anglais brillant, Max Liebermann (Matthew), et l’inspecteur-détective Oskar Rheinhardt (Juergen) enquêtent sur une série de meurtres inhabituels et inquiétants.





Les extraordinaires compétences de perception et de psychologie de Max et la ténacité énergique d’Oskar les amènent à résoudre certains des cas les plus mystérieux et les plus meurtriers de Vienne.

S’exprimant sur la dernière saison, Sue Deeks, responsable de l’acquisition des programmes de la BBC, a déclaré: «Nous sommes vraiment ravis d’accueillir à nouveau Vienna Blood sur BBC Two et iPlayer.

“Quelle meilleure façon de passer une soirée d’hiver que de regarder Max et Oskar alors qu’ils tentent de résoudre trois mystères de meurtre plus ingénieux dans un cadre aussi glorieusement opulent.”

Que s’est-il passé dans les saisons 1 et 2 de Vienna Blood ?

À partir de 2019, les téléspectateurs ont maintenant profité de deux saisons de Vienna Blood – la troisième étant en cours.

Mais que s’est-il passé dans les saisons 1 et 2 ? Voici un récapitulatif.

Dans la toute première saison des drames policiers, les téléspectateurs ont vu un médium retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses – et bien sûr, le Dr Max Liebermann a été appelé par l’inspecteur Oskar Rheinhardt de la police de Vienne pour aider à retrouver le meurtrier.

Le deuxième épisode a ensuite vu la fête de fiançailles de Max interrompue par la nouvelle d’une série grotesque de meurtres dans les bidonvilles de Vienne.

Oskar a rapidement arrêté un suspect et a trouvé des preuves circonstancielles à l’appui d’une condamnation – mais Max n’était pas convaincu qu’ils avaient la bonne personne.

Le dernier épisode de la série s’est terminé avec le neveu de Max souffrant d’une dépression après la noyade d’un camarade cadet dans une académie militaire.

Le département de police a nié tout soupçon, mais Max a montré à Oskar un schéma de violence et a cru qu’ils envisageaient un acte criminel.

Puis en 2021, Vienna Blood est revenu sur nos écrans une fois de plus – et avec encore plus de mystère.

Le premier épisode de la saison deux était centré sur une comtesse hongroise déprimée qui s’est noyée dans la baignoire de sa suite d’hôtel de luxe.

Au début, cela semblait être un suicide, mais des preuves ultérieures ont révélé qu’il s’agissait en fait d’une enquête pour meurtre – et un examen minutieux s’est porté sur son psychanalyste, Max Liebermann.

L’officier enquêteur Oskar Rheinhardt s’est associé à Max pour résoudre l’énigme de la mort de la comtesse et effacer la réputation professionnelle de Max.

Dans le deuxième volet, un jeune voleur à la tire est tombé sur un cadavre mutilé dans le quartier des taudis de Vienne.

Les services secrets ont averti Oskar que l’enquête n’était pas l’affaire de son département de police – cependant, quand Oskar a reçu des messages anonymes concernant le meurtre, il n’a pas pu résister à approfondir.

Pour terminer la saison deux, le dernier épisode a vu la découverte d’un moine retrouvé brutalement assassiné dans son monastère.

Un suspect a été arrêté, mais Max ne pensait pas que l’homme en question avait tué le moine.

Au lieu de cela, pour démêler la toile de tromperie, Max et Oskar sont allés sous couverture pour découvrir la vérité.

Et maintenant la troisième saison est arrivée !

La troisième saison a été créée sur BBC Two le mercredi 14 décembre 2022 à 21h.

Les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine à la même heure, le dernier épisode étant diffusé sur les écrans le mercredi 28 décembre 2022.

Mais, si vous ne pouvez pas attendre, tous les épisodes des saisons 1, 2 et 3 sont disponibles sur la plateforme de streaming des chaînes, BBC iPlayer.