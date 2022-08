Vieira salue Zaha “fantastique” à deux buts

Paris (AFP) – La star de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a porté à trois son total de buts en Premier League cette saison avec un doublé lors d’une victoire 3-1 contre Aston Villa ce week-end.

L’international ivoirien a été salué par l’entraîneur Patrick Vieira, vainqueur de la Coupe du monde 1998 avec la France, après avoir ajouté à son but à Liverpool cinq jours plus tôt.

“Il a eu son feu en lui que je ne veux pas qu’il perde parce que cela fait de lui le grand joueur qu’il est. Il a fait un match fantastique », a déclaré Vieira.

Ici, AFP Sport met en lumière les têtes d’affiche africaines des grands championnats européens ce week-end :

ANGLETERRE

WILFRIED ZAHA (Palais de Cristal)

Zaha a annulé la première frappe d’Ollie Watkins pour Villa avant de donner l’avantage à Palace en terminant le rebond après que son penalty en deuxième mi-temps ait été sauvé. Il a également participé à la préparation du but de Jean-Philippe Mateta.

EDOUARD MENDY, KALIDOU KOULIBALY (Chelsea)

Le duo sénégalais a connu une période désastreuse alors que Chelsea a été choqué 3-0 à Leeds. Le gardien Mendy a mis trop de temps à dégager une passe en retrait de Thiago Silva et a été pris en possession du ballon alors qu’il tentait de se détourner de Brenden Aaronson, qui a puisé dans le filet vide. Koulibaly a reçu un carton rouge à la 84e minute pour une deuxième réservation inutile.

ESPAGNE

PATHE CISS (Rayo Vallecano)

Le milieu de terrain sénégalais Ciss a marqué le deuxième but de son équipe lors d’une victoire 2-0 à l’Espanyol. Le joueur de 28 ans, qui n’a pas encore fait d’apparition internationale, a joué la majeure partie de sa carrière dans les deuxièmes divisions portugaise et espagnole avant de rejoindre Rayo la saison dernière.

ITALIE

VICTOR OSIMHEN (Napoli)

Le Nigérian Osimhen a marqué son deuxième but en autant de matchs alors que Napoli a battu Monza promu 4-0 pour maintenir un début de campagne rapide. Alors que le match se glissait dans le temps d’arrêt de la première mi-temps et que les hôtes avaient un but d’avance, Osimhen s’est accroché à une passe de l’international camerounais Andre-Frank Zambo Anguissa et a bondi vers le but avant de rentrer à la maison.

ISMAËL BENNACER (AC Milan)

Bennacer a ouvert son compte pour la saison avec le niveleur lors d’un match nul 1-1 âprement disputé pour les champions de Milan à l’Atalanta. L’international algérien a profité de la sieste de la défense de l’Atalanta pour pénétrer à l’intérieur de la surface et écraser un tir enroulé.

ALLEMAGNE

SADIO MANÉ (Bayern Munich)

Le Sénégalais Mane a marqué deux buts et en a marqué un autre pour le handball lors d’une démolition 7-0 de Bochum. Mane a maintenant quatre buts en quatre matchs pour le Bayern et a terminé en tête du classement des buteurs de la Bundesliga.

LA FRANCE

ACHRAF HAKIMI (Paris Saint-Germain)

Le Paris Saint-Germain a poursuivi son début de saison effréné avec une victoire 7-1 à Lille. Le défenseur marocain Hakimi a fait irruption dans la surface à la 39e minute, a ignoré le défi d’Ismaily d’atteindre une passe de Neymar et a glissé le ballon devant le gardien Leo Jardim pour marquer le but du PSG.

SAIF-EDDINE KHAOUI (Clermont)

Le Tunisien Khaoui a marqué le seul but alors que Clermont poursuivait son bon départ avec une victoire 1-0 sur Nice en difficulté pour se hisser au cinquième rang de la Ligue 1. À la cinquième minute, Neto Borges a traversé et le défenseur niçois Jordan Lotomba a sauté pour diriger le ballon mais a raté et l’arrière central distrait Dante, qui a balancé une botte sauvage sur le ballon, le déviant vers Khaoui, juste devant le point de penalty. Le Tunisien enroulait froidement un tir à l’intérieur du second poteau.