Vieillissement ciblé et poivrons pour un but – Shaw Local

Si Peter Piper a cueilli une bouchée de poivrons marinés, combien de poivrons marinés a-t-il cueilli ? Trop pour être utilisé seul ! Nous avons une option pour Peter et toute autre personne qui a un surplus de piments forts – non marinés.

Si vous avez plus de piments forts que vous ne pouvez en utiliser, faites don d’extras qui seront utilisés dans la première édition d’une sauce piquante communautaire Batavia créée par Gindo’s Spice of Life. Les bénéfices de la vente de la sauce bénéficieront au garde-manger et au placard à vêtements interconfessionnels Batavia. Nous sommes ravis que l’image du drapeau communautaire de Batavia soit fièrement affichée sur l’étiquette de la sauce !

Le nettoyage et l’égrappage des poivrons sont demandés. Conserver dans de grands sacs étiquetés et fermés par fermeture éclair. Si vous cueillez les poivrons à l’avance, pour conserver leur fraîcheur, conservez les sacs au congélateur jusqu’à la livraison. Les poivrons peuvent être déposés au Gindo’s Spice of Life, 2002 W. Main St., Suite P, à St. Charles de 10 h à 17 h du 11 au 13 septembre.

Eye on Aging est prévu pour le 12 septembre

Tous sont invités à assister à notre nouvel événement, Eye on Aging, le mardi 12 septembre. Il est axé sur la planification d’une retraite réussie et la création d’une stratégie intentionnelle de vieillissement en bonne santé. En visitant les stands des fournisseurs, vous pouvez découvrir des ressources locales, interagir avec des experts et obtenir des informations précieuses pour vous aider, vous et votre famille. Des présentations en petits groupes aborderont les aspects du bien vieillir. Cet événement ne s’adresse pas uniquement aux personnes âgées et à leurs soignants. Il s’adresse aux personnes dans la quarantaine et plus qui souhaitent vieillir en bonne santé et heureuses.

Eye on Aging aura lieu de 17h à 20h au Eastside Community Centre/Shannon Hall, 14 N. Van Buren St. Visite bataviachamber.org/events pour plus d’informations, y compris une liste de sujets et d’horaires en petits groupes. Un bar payant et des entrées gratuites seront disponibles et tous les participants recevront un billet de tombola pour avoir une chance de gagner 100 $ en Batavia Chamber Bucks. Pour les entreprises et organismes qui souhaitent un stand de vendeurs, contactez Patti Anselme, coordonnatrice des événements spéciaux de la Chambre, pour obtenir des informations et réserver votre place. Elle peut être contactée au 630-879-7134, poste 20. 3, ou [email protected].

Réseautage avec une nouvelle vitrine de membres

Chaque mois, nous organisons deux événements de réseautage ouverts : Coffee & Commerce le deuxième mercredi du mois à 8 h et notre événement en dehors des heures d’ouverture Net-Working It le troisième mercredi du mois à 16 h 30. ce calendrier. Si votre emploi du temps vous permet d’assister plus facilement à un événement le matin, Coffee & Commerce saura vous réveiller. Si une soirée est mieux adaptée à votre emploi du temps et que vous souhaitez soutenir une organisation à but non lucratif différente chaque mois, prévoyez d’assister à Net-Working It. Ou assistez aux deux !

En septembre, nous changeons un peu les choses en ajoutant une nouvelle vitrine pour les membres à notre événement Net-Working It qui aura lieu de 16 h 30 à 18 h 30 le mercredi 20 septembre. Street Studios, 160 S. Water St. à Batavia, et présentent certains de nos nouveaux membres sur fond de magnifiques œuvres d’art. Tous sont invités à y assister pour soutenir ces entreprises et nos Water Street Studios à but non lucratif.

Drapeau communautaire de Batavia et dollars de chambre

Concernant le Drapeau Communautaire Batavia, avez-vous acheté le vôtre ? Nous adorons voir les drapeaux de la communauté Batavia de la taille d’un jardin et de 3 pieds sur 5 pieds apparaître dans toute la ville ! Le moyen le plus simple d’en acheter un est d’aller sur bataviachamber.org/store/community-flag pour le commander puis le récupérer à notre bureau.

Lorsque vous passez à notre bureau au 106 W. Wilson St., Suite 15, pour récupérer votre drapeau, achetez des Chamber Bucks. Les Chamber Bucks sont un moyen fantastique d’accueillir de nouveaux voisins de Batavia ou de les offrir en cadeau de remerciement aux entraîneurs ou à d’autres destinataires. Les chèques-cadeaux sont d’une valeur nominale de 10 $ et 50 $ et sont acceptés dans plus de 100 entreprises Batavia et membres de la Chambre Batavia. Si vous avez des questions, appelez-nous au 630-879-7134 ou envoyez un SMS au 478-CHAMBER.