Vieillir une bière dans un bateau coulé semblait être une bonne idée. Les voleurs pensaient tellement aussi.

M. Brelles et les propriétaires de la brasserie ont déclaré qu’ils n’avaient aucun indice qui pourrait faire la lumière sur la disparition des barils, mais ils n’ont pas exclu un acte de sabotage. Ils ont demandé aux procureurs d’ouvrir une enquête pénale.

Les propriétaires des trois brasseries de Mar del Plata, qui s’étaient associés à une école de plongée pour ce qu’ils ont décrit comme une expérience de plusieurs mois dans la fabrication de la bière en eau profonde, ont été laissés perplexes et navrés, après avoir découvert sur Mardi que les barils étaient partis.

C’était la fin amère d’une idée des années en cours d’élaboration qui a surgi au cours de conversations informelles à l’école de plongée.

M. Brelles, 52 ans, après avoir lu des reportages sur la bière vieillie sous l’eau dans d’autres pays, a lancé l’idée en 2018 à un ami, Eduardo Ricardo, 40 ans, l’un des propriétaires de la brasserie Heller. Et alors que la notion se répandait parmi les amateurs de bière à Mar del Plata, plusieurs l’ont acceptée – mais avait une torsion. Les expériences précédentes avaient impliqué des profondeurs moins profondes, ils voulaient donc tester des bières fabriquées sous une pression plus élevée. Ils ont passé des mois à obtenir des permis pour apposer les barils sur le Kronomether, un navire abandonné de l’époque soviétique de 66 pieds sous l’eau qui a coulé en 2014 et est devenu un lieu de prédilection des plongeurs de loisir.

«Personne n’avait jamais fait cela auparavant», a déclaré Juan Pablo Vincent, 43 ans, le maître brasseur de la brasserie Baum, qui a participé à l’effort.

Les brasseurs ont opté pour une bière brune et forte avec un taux d’alcool compris entre 11 et 12 pour cent.

Il a fallu plus d’un an pour obtenir les permis nécessaires, puis les mesures de quarantaine contre les coronavirus ont ralenti l’effort, de sorte que l’équipe n’a pu abaisser les sept barils de bière dans l’océan que le 22 novembre.