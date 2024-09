Vieillir n’a jamais été aussi moche

Finalement, Sue et Elizabeth se lancent dans une lutte frénétique et meurtrière qui se termine par une explosion surréaliste de sang et de violence. Le public peut rire ou haleter, mais rien n’est résolu et rien n’est appris. Au lieu de montrer de la sympathie ou de l’intérêt l’une pour l’autre, les deux femmes, moitiés d’une seule et même personne, deviennent des ennemies mortelles.

C’est une véritable occasion manquée. Imaginez à quel point il aurait été fascinant – et oui, féministe – d’organiser une conversation significative entre les plus âgés et les plus jeunes, de leur permettre d’apprendre quelque chose l’un de l’autre, de s’accepter l’un l’autre.