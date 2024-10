Vieillir ? Il est peut-être temps d’embaucher un formateur.

Karen Palmer, 76 ans, voyage fréquemment pour s’occuper d’animaux de compagnie et de maison. Cela signifie faire et trimballer des valises et avoir la force de contrôler des animaux lourds et capricieux.

Il y a deux ans et demi, elle souhaitait améliorer sa condition physique générale tout en protégeant son épaule et son genou arthritiques. «Je voulais avoir la capacité, la force et la confiance nécessaires pour affronter tout ce que la vie me réservait», a-t-elle déclaré. Elle a donc commencé à faire de l’exercice avec un entraîneur rencontré dans sa clinique de physiothérapie.

Les séances ont fait une différence. Mme Palmer a constaté des améliorations dans sa mobilité articulaire et son amplitude de mouvement, a-t-elle déclaré. «Beaucoup de gens acceptent que tout fait partie du vieillissement, mais ce n’est pas nécessairement le cas», a-t-elle déclaré. « Je vais me battre jusqu’au bout. »

En vieillissant, l’entraînement en force deux fois par semaine peut vous aider à rester en bonne santé. Cela peut ralentir les problèmes liés à l’âge perte de masse musculaire et de forceaident à maintenir la densité osseuse et à améliorer la stabilité. Mais démarrer un nouveau programme de remise en forme peut être un défi à tout âge, et encore plus si vous avez des problèmes de mobilité ou des douleurs articulaires. C’est là que les formateurs peuvent vous aider.