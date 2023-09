Vieillir en beauté avec des yeux sains : 4 conseils essentiels pour le bien-être des yeux

Comme le dit le proverbe, vos yeux sont les fenêtres de votre âme. Mais au fil des années, vous constaterez peut-être que vos fenêtres deviennent un peu troubles. Il est normal de ressentir des changements de vision graduels à mesure que vous vieillissez, tandis que d’autres changements de vision plus soudains peuvent être le signe d’un problème médical nécessitant une attention particulière.

À mesure que le nombre de bougies sur votre gâteau d’anniversaire augmente, votre risque de maladies oculaires aussi et les maladies. Mais vous pouvez prendre certaines mesures pour préserver la santé de vos yeux vieillissants.

Connaissez votre niveau de risque

Savoir quels éléments affectent votre vision et comment identifier les symptômes est l’un des moyens les plus efficaces de rester au top de votre santé oculaire.

Si vous travaillez dans un emploi où vous regardez un écran d’ordinateur toute la journée, vous êtes probablement déjà familier avec la fatigue et la tension oculaires qui provoquent parfois une vision floue temporaire. Faites des pauses oculaires au moins toutes les 20 minutes et envisagez de porter une paire de lunettes bloquant la lumière bleue lorsque vous travaillez. Si vous travaillez à l’extérieur où le soleil peut endommager vos yeux ou dans une installation où des objets pourraient entrer en contact avec vos yeux, assurez-vous de porter des lunettes de protection appropriées et de réagir rapidement en cas de blessure.

Et n’oubliez pas votre histoire familiale. Il existe plus de 350 maladies oculaires qui sont considérées comme héréditaires. Bien que vous ne puissiez pas modifier votre génétique, en être conscient vous aidera à identifier les symptômes ou à rechercher des soins préventifs.

Faites vérifier vos yeux souvent

Les examens de la vue ne sont peut-être pas ce que vous attendez le plus, mais ils devraient figurer en bonne place sur la liste des choses importantes à faire en vieillissant. Que vous ayez ou non des antécédents familiaux de problèmes de vision, des examens de la vue réguliers peuvent vous aider à identifier les problèmes tôt avant qu’ils ne s’aggravent.

L’Académie américaine d’ophtalmologie recommande des examens de la vue au moins tous les ans ou deux après 65 ans. Les problèmes oculaires liés à l’âge comme la cataracte, la rétinopathie diabétique, le glaucome et la dégénérescence maculaire peuvent être identifiés tôt par un ophtalmologiste.

Portez des lunettes appropriées

Les rayons UV du soleil peuvent être nocifs pour les yeux et endommager votre vision. Selon les National Institutes of Health des États-Unis, une lumière UV excessive a été associée à un risque plus élevé de cataracte ou même de cancer des paupières. Portez un chapeau approprié et des lunettes de soleil qui bloquent au moins 99 % des rayons UVA et UVB.

Si vous portez des lunettes de vue ou des lentilles de contact, ou même une paire de lecteurs en vente libre, soyez proactif en mettant régulièrement à jour vos lunettes. L’ordonnance dont vous aviez besoin à ce moment-là peut être différente de celle dont vous avez besoin actuellement. Et même si ces lecteurs en vente libre avaient fait l’affaire il y a un an, vous aurez peut-être besoin d’un peu plus d’aide maintenant.

Prenez soin de votre corps

Bien que des facteurs environnementaux externes jouent certainement un rôle, une grande partie de la santé de vos yeux vient de l’intérieur.

Une alimentation composée des meilleurs aliments pour des yeux sains peut aider à fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin pour une santé oculaire optimale. Cela inclut des choses comme les amandes, le brocoli, les carottes, les œufs, le kiwi, les légumes-feuilles, le saumon et les graines de tournesol qui sont faciles à incorporer aux repas. Une bonne alimentation favorise également une glycémie et un poids corporel sains, ce qui réduit le risque de diabète. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 90 % des cas liés au diabète la cécité est évitable.

Si vous fumez, c’est le moment d’arrêter. Parmi les nombreuses autres maladies auxquelles le tabagisme est associé, les affections oculaires liées au tabagisme sont courantes. La dégénérescence maculaire et la cataracte sont deux des plus grandes menaces. En tant que fumeur, vous êtes deux fois plus susceptible de développer une dégénérescence maculaire liée à l’âge et deux à trois fois plus susceptibles de développer des cataractes que les non-fumeurs, selon le CDC.