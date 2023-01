Vieillir avec succès des adultes canadiens par rapport aux immigrants : étude

Le processus de vieillissement est peut-être inévitable, mais une étude récente montre que l’expérience de vieillissement des immigrants canadiens est pire que celle des personnes nées au Canada, et davantage de politiques et d’interventions en matière de santé sont nécessaires pour améliorer l’expérience et aider les personnes âgées à vieillir avec succès.

Les immigrants représentent 21,9 % de la population canadienne, et bien que certaines études aient révélé que les immigrants plus âgés réussissent souvent mieux s’ils ont de solides réseaux sociaux, une participation sociale et un accès à Internet, d’autres ont constaté que ceux qui ont récemment immigré peuvent éprouver la détresse psychologique à mesure qu’ils s’adaptent et sont potentiellement confrontés à des difficultés économiques, à des expériences professionnelles négatives, à un manque de soutien social et à la discrimination ethnique.

Et jusqu’à récemment, il y avait eu peu d’études de recherche sur le vieillissement réussi au Canada, et d’autres étaient menées aux États-Unis, en Asie et en Europe.



QUE DIT LA NOUVELLE RECHERCHE ?

La récente étude longitudinale publiée dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health a révélé que les adultes nés au Canada ont une probabilité plus élevée de « vieillir avec succès » que leurs homologues immigrants.

Pour l’étude, une sélection aléatoire de 30 097 hommes et femmes canadiens âgés de 45 à 85 ans dans sept provinces a été choisie parmi la cohorte 2015-2018 de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement.

Les chercheurs ont examiné quatre domaines : le bien-être physique, le bien-être psychologique et émotionnel, le bien-être social et le bien-être autoévalué.

L’étude a révélé que 71,6 % des participants non immigrants étaient des personnes âgées qui réussissaient, tandis que 65,5 % des 1 446 participants immigrants étaient des personnes âgées qui réussissaient.

Les données ont montré que les immigrants qui ont réussi à vieillir étaient liés à des facteurs tels qu’être plus jeune, avoir un revenu plus élevé, être marié, ne pas être obèse, n’avoir jamais fumé, s’adonner à des activités physiques modérées ou intenses, ne pas avoir de problèmes de sommeil et ne pas avoir de une maladie cardiaque ou de l’arthrite.

Le concept de vieillissement réussi utilisé comme cadre pour cette étude adopte une approche de la gérontologie axée sur le bien-être, qui est l’étude des changements physiques, mentaux et sociaux chez les personnes à mesure qu’elles vieillissent et l’étude des changements dans la société résultant de notre population vieillissante. .

Cette approche du concept est un changement conscient par rapport à l’examen habituel du vieillissement axé sur la maladie, selon les auteurs de l’étude.

Les chercheurs ont recueilli des données sur les répondants tous les trois ans pendant au moins 20 ans, ou jusqu’à leur décès, afin d’examiner comment le rôle du statut d’immigrant influe sur le vieillissement réussi.

Aux fins de l’étude, des facteurs tels qu’un soutien social adéquat, la capacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités instrumentales de la vie quotidienne (IADL), l’absence de maladie mentale, de problèmes de mémoire et de douleur chronique invalidante, et les personnes âgées ‘ Le bonheur autodéclaré et la perception subjective de leur santé physique, de leur santé mentale et de leur processus de vieillissement comme étant bons, tous tombaient sous l’égide d’un vieillissement réussi.

Et pour les immigrants en particulier, les auteurs de l’étude ont conclu que des services plus adaptés à la culture sont nécessaires pour améliorer l’expérience de vieillissement, y compris une aide financière et des services d’aiguillage.

L’étude indique qu’une recherche élargie sur la population vieillissante réussie peut mener à un meilleur avenir pour les adultes canadiens âgés, car elle aidera les décideurs, les chercheurs et les travailleurs sociaux à élaborer des politiques et des interventions plus solides, à mener d’autres recherches pertinentes et à mieux comprendre le trajectoires de vieillissement réussi.

Et comme le gouvernement du Canada prévoit accueillir plus de 400 000 immigrants chaque année entre 2021 et 2023, ces connaissances seront particulièrement instructives pour aider les adultes à réussir leur vieillissement.