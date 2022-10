Vieillir avec raison à Missionwood à Kelowna – Kelowna Capital News

Travailler dans une communauté de retraités actifs, c’est comme travailler dans un livre vivant de sagesse. Prenez l’un de nos plus longs résidents, Mary Ward, par exemple. Chaque jour, Mary passe devant mon bureau avec un joyeux « Namaste ! saluant, soit en se rendant à l’une de ses promenades quotidiennes, soit en en revenant. Elle est une étudiante et enseignante de yoga de longue date et enseigne l’un de nos cours de yoga à ses concitoyens. Après de nombreuses discussions de couloir avec Mary, j’ai appris à apprécier sa vision de la santé, de la spiritualité et de son attitude positive dans la vie.

Mary a déménagé à Missionwood il y a plus de 8 ans avec son mari Kemp, décédé depuis. Elle dit qu’ils n’avaient aucun scrupule à s’installer dans la communauté car ils avaient vécu dans une communauté similaire d’environ 200 personnes en Floride. Kemp et Mary passent leurs premières années de retraite avec leur famille à Québec et à Edmonton, voyageant en Floride pour l’hiver. Lorsque la santé de Kemp a commencé à décliner et que les problèmes cardiaques de Mary ont persisté, son fils Chris et sa belle-fille Carolyn les ont invités à Kelowna. Pendant leur séjour, ils ont visité trois résidences pour personnes âgées et ont choisi Missionwood.

Au cours des quatre années où j’ai travaillé ici, j’ai observé une approche très consciente de la retraite et du vieillissement chez Mary. Quand je lui ai posé des questions à ce sujet, elle a dit que les choses principales étaient l’exercice et le vieillissement avec un but. Elle m’a souligné l’importance de trouver un but à votre vie en vieillissant, et pas seulement de « s’accrocher ». « Encore faut-il avoir une raison de vivre » m’a-t-elle dit. Elle a souligné que chacun de nous a des expériences et des connaissances à partager, et nous devrions donc le faire.

Mary a trouvé son but dans l’enseignement du yoga, son travail en tant que ministre laïque dans l’Église anglicane et la recherche de moyens d’utiliser ses compétences de vie pour aider les autres. Elle met également ses merveilleux poèmes dans un livre, ainsi qu’un livre sur les compétences de vie de l’esprit, du corps et de l’esprit dans le vieillissement. Très justement, cela s’appelle Vieillir avec un but.

Lorsque j’ai demandé à Mary ce qu’un mode de vie actif signifiait pour elle, elle a parlé de sa vie ici, à Missionwood. Elle a dit que l’un des principaux atouts de vivre dans une résidence comme celle que nous avons ici, c’est qu’il faut se lever, s’habiller et se mettre en route pour manger en plus de participer à des activités. Elle pense qu’il n’y a tout simplement pas la même incitation à se lever et à partir tous les jours lorsqu’elle vit seule. Même lorsque son mari était également là, leurs capacités physiques devenant limitées, ils ont tous deux pu participer à des activités et garder leurs intérêts en vie grâce à l’environnement et au personnel favorables. Par exemple, lorsqu’ils ne pouvaient plus conduire tous les deux, la navette Missionwood était là pour l’épicerie, les visites chez le médecin et les sorties. Mary m’a expliqué qu’elle pensait que sans les soutiens disponibles à Missionwood, ainsi que sa famille, elle n’aurait pas pu avoir une vie aussi active qu’elle l’a eu.

Un mode de vie actif est possible pour tout le monde, peu importe l’âge ou les capacités physiques. Mary dit qu'”il y a tant de choses merveilleuses à faire !” à tout âge, et elle sent que sa vie dépend de son objectif. Elle a certainement trouvé un but en aidant les autres et en diffusant sa vision positive de la vie. Après avoir interviewé Mary, elle m’a dit qu’elle n’aimait généralement pas klaxonner elle-même et qu’elle restait plutôt discrète. Je lui ai dit que cela ne veut pas dire que d’autres comme moi n’ont pas remarqué le travail silencieux qu’elle fait et l’impact qu’il a !

Travailler dans un centre de villégiature pour retraités comme Missionwood m’a beaucoup appris sur la façon dont je veux vivre ma vie, l’importance des liens familiaux et sociaux, ainsi que l’effet de votre attitude et de votre vision de la vie sur votre bien-être. Avec chaque résident que j’apprends à connaître, j’en apprends davantage sur moi-même, comment je vois le

monde, et j’espère qu’un jour je pourrai aborder le vieillissement avec autant de passion pour la vie que des gens comme Mary !

Amanda Martin est directrice du marketing au Missionwood Retirement Resort.

