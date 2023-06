Vieillir au Canada : Retardez-vous la retraite pour économiser de l’argent?

Avec des niveaux élevés d’inflation contribuant à un coût de la vie élevé, économiser de l’argent peut être un défi. Par conséquent, certains Canadiens repensent peut-être leurs plans de retraite et travaillent au-delà de 65 ans dans le but d’accumuler plus d’argent.

Un sondage publié en juin 2022 montre que quatre Canadiens âgés sur 10 ont déclaré avoir retardé ou prévu de retarder leur retraite afin de rembourser leur dette.

De plus, de nombreux Canadiens continuent de faire face à des défis liés à l’abordabilité du logement, le taux d’intérêt directeur de la Banque du Canada et le prix moyen des maisons ayant tous deux augmenté au cours des derniers mois.

Si vous êtes une personne âgée qui envisage actuellement ses plans de retraite, CTVNews.ca souhaite avoir de vos nouvelles.

Quand espérez-vous prendre votre retraite ? Vous cherchez à retarder votre retraite pour économiser de l’argent? Êtes-vous préoccupé par votre capacité à payer les dépenses mensuelles après votre retraite ?

Partagez votre histoire en nous envoyant un courriel à [email protected] avec votre nom, votre emplacement général et votre numéro de téléphone au cas où nous voudrions faire un suivi. Vos commentaires peuvent être utilisés dans une histoire de CTVNews.ca.