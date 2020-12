Les anciennes images et vidéos des manifestations sikhs sont partagées à tort comme des images de la manifestation d’agriculteurs en cours à plusieurs endroits près de Delhi. Certaines des images sont partagées avec une tentative de lier la manifestation des agriculteurs au mouvement khalistanais.

Une de ces vidéos a été partagée par un utilisateur de Twitter Ankur Arya et un rassemblement pro-khalistanais a été transmis en tant que visuels de la manifestation des agriculteurs. Arya a écrit sarcastiquement: «Ce sont les paysans pauvres de l’Inde, le gouvernement devrait accepter leurs demandes… Maintenant, certains diront que ce n’est pas de Delhi, certains diront que ce ne sont pas des agriculteurs et d’autres diront qu’Ankur Arya répand la haine. l’attention est détournée du problème principal. » Le tweet a été aimé plus de 6000 fois mais s’est avéré être une ancienne vidéo d’un rassemblement khalistanais, a rapporté AltNews.

La vidéo aurait été datée de 2016 et a été partagée sur le compte YouTube Khalsa Gatka Group avec plus de 17 millions de vues.

Une autre image partagée comme celle de la manifestation des agriculteurs était celle d’hommes sikhs marchant sur le drapeau national. L’image devient virale sur Twitter et Facebook.

UNE recherche inversée de l’image a révélé qu’il remonte en fait à 2013 et que le vieil homme vu sur la photo est Sardar Manmohan Singh Ji Khalsa, vice-président de Dal Khalsa International. L’incident s’est produit en août 2013, lorsque le groupe pro-Khalistan avait organisé une manifestation devant l’ambassade de l’Inde à Londres le jour de l’indépendance.

Au milieu de l’agitation des agriculteurs en cours, un court clip de Nihang Sikhs marchant sur la route est devenu viral avec l’affirmation que 20 000 Nihang Sikhs sur 2000 chevaux sont en route pour Delhi depuis le Pendjab pour rejoindre les agriculteurs. Les Nihangs sont un ordre de guerriers sikhs traditionnels.

De même, une vidéo d’une minute de Sikhs Nihang dans des turbans bleus à cheval marchant avec des armes est attribuée à la manifestation des agriculteurs. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Cependant, la vidéo date de 2018. Les Nihang ont participé à la manifestation en cours, mais la vidéo qui leur est attribuée est fausse. T

La vidéo aurait été publiée sur Youtube le 16 novembre 2018 sous le titre «Khalsa ki shaan». La même vidéo a également été partagée sur Facebook le 30 septembre 2018, avec le hashtag # DelhiFatehDivas2018. Les sikhs célèbrent Fateh Divas à l’occasion de l’anniversaire d’un événement historique du XVIIIe siècle lorsque le « Nishan Sahib », le symbole sacré de Khalsa Panth, a été déployé au Fort Rouge.