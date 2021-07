Peu de temps après, des choses inhabituelles commencent à se produire. Les jeunes enfants de Guy et Prisca (Gael García Bernal et Vicky Krieps, tous deux superbes, comme tout le casting) sentent leurs maillots se resserrer. Une psychologue épileptique (Nikki Amuka-Bird) se retrouve inopinément sans symptômes. La mère âgée de la femme trophée d’un médecin tatillon vient de se lever et meurt. Une star du rap moyennement connue (Aaron Pierre), venue à la plage quelques heures auparavant, erre confuse, avec un saignement de nez incurable. Le cadavre de sa compagne est découvert dans l’eau, incitant le médecin (Rufus Sewell) à accuser le rappeur de meurtre.

Lorsque des familles en vacances sont déposées sur une plage isolée qui leur est recommandée par un directeur de station balnéaire dans « Old », le nouveau film écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, nous voyons un trio de vautours au sommet d’un arbre s’envoler dans le ciel.

Quelques vacances. Shyamalan a adapté son histoire inquiétante du roman graphique « Sandcastle » de l’écrivain français Pierre Oscar Lévy et de l’illustrateur suisse Frederik Peeters. Comme c’est souvent le cas avec les bandes dessinées produites en France, « Sandcastle » est une parabole existentialiste austère. (Ce n’est peut-être pas un hasard si le livre que le personnage de Krieps tente de lire sur la plage est une double biographie de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.) Shyamalan développe le livre de la manière dont on pourrait s’attendre à ce qu’un cinéaste américain le fasse, entre autres. choses, offrant finalement une sorte d’explication que le matériel source ne fait pas.

Étant PG-13, « Old » ne s’attarde pas, comme le fait le roman graphique, sur la façon dont le vieillissement rapide affecte les enfants de cet ensemble dans le département hormonal une fois qu’ils ont atteint l’adolescence, bien qu’une grossesse se produise au cours de la vie commune des victimes. en un jour. Au lieu de cela, le film se penche sur l’anxiété et la peur considérables ressenties et amplifiées par les adultes qui se chamaillent fréquemment. Parce que le temps est accéléré ici, les blessures guérissent incroyablement vite. Le réalisateur exploite cela pour quelques combats au couteau étrangement déchirants et une scène de chirurgie impromptue. L’horrible potentiel de rupture des os, puis de réinitialisation instantanée de manière incorrecte, ne passe pas inaperçu.

Le style de réalisation fluide de Shyamalan, dont les caractéristiques exceptionnelles sont une caméra presque toujours mobile et un sac de trucs de mise au point, lui sert particulièrement bien ici. Parfois, la caméra effectue un mouvement de va-et-vient à la manière d’un pendule tic-tac (vous comprenez ?) et revient à son point de départ pour révéler un changement terrifiant. La façon dont il change ses acteurs à mesure que leurs personnages vieillissent est transparente. (Le travail du cinéaste dans le département verbal n’est pas si heureux. Il nomme la star du rap de Pierre « Mid-Sized Sedan » ; au début, un personnage se plaint à un autre : « Tu penses toujours à l’avenir, et ça me donne l’impression de ne pas être vu .”)

Si la vieillesse est une charogne, c’est aussi, comme l’a dit un personnage de « Citizen Kane », la seule maladie que vous n’avez pas hâte de guérir, ce qui donne l’impulsion à la finale du film. Alors que Shyamalan est souvent cité pour ses fins délicates, on peut soutenir qu’il ne colle pas tout à fait à l’atterrissage avec celui-ci. Il ajoute à l’histoire une cuillerée de cette marchandise hollywoodienne très vénérée, l’espoir, et distribue également une propagande anti-science qui ne pourrait pas être plus importune à ce moment particulier dans le monde réel.

