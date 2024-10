« La photographie ne change rien. La violence continue, la pauvreté continue. Des enfants sont encore tués dans des guerres stupides. – Létizia Battaglia

Cet automne, La Galerie des Photographes présente Letizia Battaglia: Vie, amour et mort en Sicilevisible du 9 octobre 2024 au 23 février 2025.

Letizia Battaglia (1935-2022) était l’une des plus importantes photographes documentaires sociales d’Italie. Elle a documenté la vie quotidienne, ainsi que la réalité brutale de la mafia et de ses victimes en Sicile. Ses images comptent parmi les enregistrements les plus connus de la vie dans l’ombre de la mafia. Non seulement photographe, elle a également été militante des droits civiques, journaliste, éditrice, réalisatrice, écologiste, politicienne, directrice de musée de la photo et est une figure clé de l’histoire contemporaine sicilienne.

Letizia Battaglia : Vie, Amour et Mort en Sicile est un aperçu puissant de l’extraordinaire travail photographique de Battaglia, de 1971 à 2021. Réputée pour avoir capturé certains des moments les plus poignants, poétiques et dramatiques de l’histoire sicilienne, le travail de Battaglia s’étend au-delà de son pays natal. Cette exposition présente un spectre plus large de sa photographie en mêlant sa carrière à sa vie personnelle pour souligner la sensibilité et l’humanité de Battaglia.

Née à Palerme, en Sicile, Battaglia débute sa carrière dans le journalisme en 1969. Entièrement autodidacte, elle prend d’abord des photos pour mieux vendre ses écrits et découvre peu à peu sa passion pour la photographie. Le fort désir de justice, d’indépendance et de changement de Battaglia a alimenté son travail.

Dans les années 70 et 80, elle était présente en permanence à Palerme, photographiant courageusement les victimes des meurtres mafieux, les violentes luttes intestines entre gangs rivaux et leurs attaques contre la société civile. Elle a également documenté des policiers, des juges et des personnalités éminentes de l’establishment pour symboliser la lutte contre la mafia, la corruption, la violence et le crime organisé. Son travail a réfuté le mythe selon lequel la mafia ne faisait que s’entretuer et a joué un rôle essentiel dans l’établissement de liens entre les politiciens corrompus et la mafiosi.

Elle a reçu de nombreuses menaces de mort en raison de son travail. En 2017, elle déclarait : « Vous ne saviez plus qui étaient vos amis ou vos ennemis. Vous quittiez la maison le matin et ne saviez pas si vous reviendrez le soir.

Battaglia principalement photographié en noir et blanc. Elle a également capturé la vie quotidienne : les femmes et les enfants dans leurs quartiers et leurs rues, montrant à la fois la richesse du quartier et la misère d’une ville presque abandonnée à son sort. Ses photos capturent la pauvreté dans les rues ainsi que la vie des classes supérieures, les processions religieuses, les fêtes, les funérailles et bien plus encore.

Décrivant ses photographies de familles et d’enfants vivant dans les quartiers de Palerme, elle a déclaré : « J’ai cherché leur rêve, trouver l’amour, les aventures, la paix, la liberté, la beauté, un avenir fantastique. En eux, je me retrouve enfant.

En tant que directrice photo du quotidien L’Ora de Palerme, elle s’est rendue sur presque toutes les scènes de crime majeures de la ville jusqu’à la fermeture du journal en 1990. Elle a pris environ 600 000 photos dans le cadre de son reportage pour le journal.

Elle a décrit plus tard son processus : « J’étais à mains nues, à l’exception de mon appareil photo, contre eux avec toutes leurs armes. J’ai pris des photos de tout. Soudain, j’avais une archive de sang. Une archive de douleur, de désespoir, de terreur, de jeunes toxicomanes, de jeunes veuves, de procès et d’arrestations ».

L’exposition est une représentation diversifiée et étendue du travail de Battaglia. Les images des ruelles, des quartiers et des quartiers de Palerme racontent différentes histoires de la vie quotidienne qui dépeignent avec sensibilité les relations personnelles et interpersonnelles.

Letizia Battaglia : Vie, Amour et Mort en Sicile invite les visiteurs à explorer le parcours artistique de Battaglia, révélant le cœur et l’humanité de son œuvre puissante.

L’exposition rassemble des tirages anciens et nouveaux, des documents d’archives et des planches-contacts, des livres, des magazines et des films.

Letizia Battaglia : Vie, Amour et Mort en Sicile est organisée par Paolo Falcone, en collaboration avec les Archives Letizia Battaglia et la Fondazione Falcone pour les Arts. Avec le soutien de l’Institut culturel italien de Londres.

Letizia Battaglia : Vie, Amour et Mort en Sicile

du 9 octobre 2024 au 23 février 2025

La Galerie des Photographes

16-18 Ramillies Street Londres W1F 7LW

+44(0)20 7087 9300

[email protected]

www.tpg.org.uk