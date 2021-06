Vidyut Jammwal veut parler ouvertement de santé sexuelle et partage des exercices pour soigner la dysfonction érectile | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur et artiste martial qualifié Vidyut Jammwal est un passionné de fitness et veut que les gens parlent ouvertement de la santé sexuelle.

L’acteur s’est rendu sur son Instagram mardi 1er juin pour partager un article sur la santé sexuelle. Dans le post, l’acteur a également déclaré qu’il partageait 19 exercices qui peuvent aider les personnes souffrant de dysfonction érectile, que les gens peuvent regarder sur sa chaîne YouTube.

« Il est temps que nous nous engagions dans la discussion sur la santé sexuelle et la dysfonction érectile. Un homme sur dix peut souffrir de dysfonction érectile. Voici KalariSutra, un ensemble de 19 exercices qui, s’ils sont pratiqués quotidiennement, aideront à rajeunir votre circulation sanguine et à ramener l’énergie sexuelle dans la région pelvienne. La santé sexuelle est un élément essentiel du bien-être général et il convient d’en parler plus ouvertement afin d’éradiquer le tabou. Vive une vie bien équilibrée. Vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Lien dans la bio », a écrit la personne de 40 ans.

Découvrez son post :

Vidyut Jammwal a fait ses débuts à Bollywood dans la star de John Abraham Force en 2011. L’acteur a instantanément attrapé les yeux pour son corps ciselé et ses mouvements d’action spectaculaires. Depuis lors, il est apparu dans des films comme la série Commando, Shakti, Billa II, Khuda Haafiz, entre autres.