Vidyut Jammwal, Jacqueline Fernandez et Arjun Rampal joueront dans une série sportive

Les stars de Bollywood Vidyut Jammwal, Jacqueline Fernandez et Arjun Rampal sont prêtes pour leur prochain film d’action sportive Crakk. Prenant sa poignée Instagram, Jacqueline a laissé tomber une série de photos annonçant ses prochains films.



Sur la première photo, Jacqueline a été vue posant avec le bardeau avec le titre du film. Dans la deuxième image, Vidyut a été vu assis dans une cage pour animaux avec un bardeau. Sur la troisième photo, Arjun a pris la pose en faisant un geste d’arme de poing. La dernière image présente le réalisateur du film.







Partageant les photos, elle a écrit : ” Super excitée pour ce voyage #Crakk-ing ! ” Aussi intéressant et décalé que cela puisse paraître, Crakk sera la toute première action sportive extrême en Inde. Dans le film, l’acteur sera vu en train de jouer un variété de cascades de sports extrêmes et de séquences d’action tout seul. Crakk est le voyage d’un homme des bidonvilles de Mumbai vers le monde des sports extrêmes underground.



Parlant du film, l’acteur-producteur Vidyut a déclaré: “En regardant le scénario actuel et la façon dont les publics ont changé, j’ai réalisé que tout le monde met des limites à tout ce qu’il fait, et cela se répand dans le travail et l’environnement. Ce scénario changeant a confirmé qu’il n’y a pas de limites mais seulement des plateaux et qu’il ne faut pas en rester là. Il faut les dépasser. D’où un film indien sur les sports extrêmes.



Le réalisateur Aditya Datt a déclaré: “Après le succès de ‘Table No 21’ en 2012, on m’a dit que c’était bien en avance sur son temps, car c’était un thriller qui tournait autour de jeux diffusés en direct. Je suppose qu’ils parlaient d’aujourd’hui quand le temps a en effet changé. Crakk est un scénario sur lequel je travaille depuis 4 ans, pour améliorer le jeu et se mettre au défi, en racontant une histoire qui a du sport, du jeu, de l’action, du drame et du frisson.

Arjun Rampal a déclaré: “Me voici à Crakk, qui offre tout ce qui précède et bien plus encore. Vidyut est juste un athlète phénoménal et j’apprends quelque chose de lui chaque jour. Son dévouement à des séquences d’action parfaites est vraiment louable.” Jacqueline Fernandez a déclaré: “J’ai été très impressionné par la narration du scénario de Crakk et j’ai immédiatement décidé de faire partie d’une histoire aussi unique. J’ai vraiment hâte de travailler avec Vidyut et le reste de l’équipe.”



Le producteur Parag Sanghvi a déclaré: “Se lancer dans ce voyage pour offrir une histoire qui doit être racontée est superbement épanouissant, cela aussi avec mes amis proches.” Après le succès de Commando 3, le duo cinéaste-acteur Vidyut et Aditya Datt s’apprête à faire passer leur association au niveau supérieur en collaborant à nouveau pour leur prochain film.



Crakk est produit par Vidyut Jammwal, Parag Sanghvi et Action Hero Films & Team, coproduit par Adi Sharmaa et Aditya Chowksey. Outre Aditya, film écrit par Sarim Momim, Rehan Khan avec le scénario supplémentaire – dialogue de Mohendar Pratap Singh. Le tournage du film a commencé en Pologne et sa sortie est prévue pour 2023. (Avec les entrées de l’ANI)