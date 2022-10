Vidya Pillai et Varsha Sanjeev remportent l’argent et le bronze

L’ancienne championne du monde de snooker par équipe et plusieurs fois médaillée internationale Vidya Pillai a atteint la finale du Championnat du monde de snooker féminin 6Red 2022 au High-End Snooker Club jeudi.

Avec cela, elle a remporté une médaille d’argent pour l’Inde avant de perdre face au champion Waratthanun Sukritthanes de Thaïlande.

De plus, une autre Indienne Varsha Sanjeev a ajouté une médaille de bronze dans la cagnotte du contingent indien en atteignant les demi-finales où elle a perdu contre la championne Waratthanun 1-3.

Vidya a connu une excellente course tout au long du championnat où elle a effacé tous ses matchs de la phase de groupes sauf un, qu’elle a perdu contre Ip Wan In Jaique de Hong Kong dans le cadre décisif. Malgré cette défaite, Vidya a accumulé une meilleure moyenne et a dominé le groupe B pour obtenir la 5e tête de série pour le KO.

Lors de la phase à élimination directe, Vidya s’est qualifié pour les quarts de finale et s’est classé avec l’un des prétendants au titre Narantuya Bayarsaikhan de Mongolie. Bien qu’elle ait eu un adversaire si coriace, Vidya a montré un culot d’acier pour la vaincre 3-2 et confirmer la médaille pour l’Inde.

En demi-finale, Vidya a battu Ploychompoo Laokiatphong de Thaïlande en remportant les trois premières images consécutives. Plus tard, elle s’est contentée de l’argent après avoir perdu contre Waratthanun 0-4

De l’autre côté, la partenaire d’entraînement de Vidya à domicile, Varshaa Sanjeev, a également dominé son groupe C pour rencontrer Tatiana Istomina en quart de finale et a gagné 3-0 pour confirmer une autre médaille pour l’Inde.

La cérémonie de présentation a été suivie par le président de l’IBSF, M. Mubrak Al-Khayarin, le vice-président, M. Jim Leacy, Madame Chow Pui Hee, le directeur général du groupe Samaiden Group Brand et le vice-président de MSBF Dato’ Mohd. Anis Hicham

Championnat du monde de billard (150-Up) 2022

Pendant ce temps, les sept joueurs indiens participant au championnat du monde de billard (150-Up) 2022 se sont qualifiés dès la phase de groupes pour disputer les huitièmes de finale.

La composition à élimination directe :

Pankaj Advani (Inde) contre Thawat Sujaritthurakarn (Thaïlande)

S. Shrikrishna (Inde) contre Roslan Yurnalis (Malaisie)

Rohan Jambusaria (Inde) contre Dhvaj Haria (Inde)

Sourav Kothari (Inde) contre Loukic Pathare (Inde)

Dhruv Sitwala (Inde) contre Yi Wei Puan (Singapour)

