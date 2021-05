Vidya Malavade apparaîtra dans «des séries légères, faciles et comiques» | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Vidya Malavade est prête à jouer dans une mini-série intitulée « Bamini And Boys ». Elle joue une femme séduisante qui a trois jeunes garçons comme locataires qui se pâment sur elle et essaient de l’impressionner tout le temps.

« C’est une course hilarante. J’adore les sitcoms et j’ai ri très fort pendant que je parcourais la narration. C’est fait avec une différence, et ce n’est pas de la manière ordinaire. Chaque épisode n’est que de 10 à 12. minutes, donc c’est une série de comédie légère, facile et rapide », a déclaré Vidya.

Elle a partagé que ce sont des temps extrêmement incertains qui sont devenus totalement incontrôlables.

« Rester à la maison et en sécurité est l’une des choses que nous sommes tenus de faire. Dans de tels moments, si nous pouvons rire un peu, cela répand une énergie positive et les choses deviennent plus faciles. Restons tous en sécurité et je prie pour le bien-être de tout le monde, « a-t-elle déclaré, ajoutant: » Je suis chanceuse de pouvoir divertir mon public même pendant ces périodes alors que nous combattons cette deuxième vague mortelle de la pandémie. «