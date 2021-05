Vidya Balan traverse une jungle dense dans une courte vidéo intense

Après avoir annoncé la sortie OTT de «Sherni», les créateurs ont publié le teaser du film vedette de Vidya Balan. Dans le teaser, l’acteur est vu marchant dans une jungle avec des officiers et en arrière-plan, on l’entend parler de la bravoure d’une tigresse. Vidya dit: « Peu importe la densité de la jungle … La tigresse connaît son chemin. » Dans ‘Sherni’, l’acteur joue le rôle d’un officier forestier debout qui cherche l’équilibre dans un monde de conflit homme-animal tout en cherchant également sa véritable vocation dans un environnement hostile.

Vidya a partagé le teaser sur ses pages de médias sociaux avec une légende indiquant: « Une tigresse connaît toujours le chemin! Prêt à entendre le rugissement #Sherni? Voici le teaser officiel. Bande-annonce sortie le 2 juin. Rencontrez #SherniOnPrime, juin 2021. @primevideoin @amitvmasurkar @tseriesfilms @ tseries.official @abundantiaent @ivikramix @ shikhaarif.sharma @aastha_tiku #BhushanKumar. «

Produit par T-Series et Abundantia Entertainment, le film Amazon Original est réalisé par le cinéaste primé Amit Masurkar connu pour le film acclamé par la critique «Newton». Il devrait être diffusé à partir de juin 2021, date officielle qui n’a pas encore été annoncée.

Le film a également une distribution d’ensemble puissante composée d’artistes polyvalents tels que Sharad Saxena, Mukul Chaddha, Vijay Raaz, Ila Arun, Brijendra Kala et Neeraj Kabi.

Dans un communiqué, Vikram Malhotra, le producteur et PDG d’Abundantia Entertainment a déclaré: « Après la collaboration fructueuse et très appréciée pour ‘Shakuntala Devi’ en 2020, je suis ravi de m’associer à nouveau avec Amazon Prime Video alors que nous prenons le dernier d’Abundantia Entertainment ‘Sherni’ est l’une des histoires les plus spéciales et les plus importantes sur lesquelles nous avons travaillé et la vision évocatrice d’Amit sur un sujet très pertinent, mêlée à sa satire de marque, fera une montre convaincante. Je suis aussi très excité pour les fans de Vidya Balan de la voir dans l’avatar unique d’un officier forestier.