Vidya Balan traverse les bêtes brutales de la barrière sociale

Amazon Prime Video a publié la bande-annonce du très attendu film hindi Sherni qui sera diffusé exclusivement sur le service le 18 juin, à travers le monde.

Le film verra Vidya Balan en tête, en tant qu’officier forestier droit – Vidya, qui traverse les bêtes brutales de la barrière sociale imposées par la société patriarcale et les attitudes nonchalantes au sein de son département.

La bande-annonce passionnante présente l’incroyable voyage de Vidya, se déroulant dans un monde plein de personnages originaux mais relatables, alors qu’elle navigue dans son mariage avec son travail plutôt inhabituel, tout en essayant de résoudre le conflit homme-animal.

Produit par T-Series & Abundantia Entertainment, ce drame à ne pas manquer est dirigé par le célèbre réalisateur de Newton Amit Masurkar et est agrémenté de sa satire de marque.

Le film a également un mélange éclectique d’acteurs comme Sharad Saxena, Mukul Chaddha, Vijay Raaz, Ila Arun, Brijendra Kala et Neeraj Kabi dans des rôles clés.

Partageant son enthousiasme lors du lancement de la bande-annonce, l’actrice polyvalente Vidya Balan a déclaré: « Depuis que j’ai entendu l’histoire de Sherni pour la première fois, j’ai trouvé le monde fascinant et si éloigné du mien. De plus, le personnage que je joue, Vidya est une femme de peu de mots mais beaucoup de dimensions. Le film traite d’un sujet sensible qui touche au respect, à la compréhension mutuelle et à la coexistence, non seulement entre l’homme-animal, mais aussi entre les humains. Cela me procure une immense joie d’amener ce personnage unique et histoire au public mondial via Amazon Prime Video et j’espère les impliquer de manière inattendue. »

Parlant de travailler sur cet artiste non conventionnel, le réalisateur prolifique Amit Masurkar a déclaré : « SHERNI est une histoire complexe, explorant les problèmes complexes des conflits entre l’humanité et les animaux. Vidya Balan joue un agent forestier de niveau intermédiaire qui, malgré les obstacles et les pressions, travaille avec son équipe et ses alliés locaux pour préserver un équilibre dans l’environnement. Travailler avec elle, l’incroyable distribution de l’ensemble et l’équipe extrêmement talentueuse a été une expérience incroyable pour moi. J’espère que la sortie de Sherni sur Amazon Prime Video aidera cette histoire toucher un public large et diversifié à la fois en Inde et à travers le monde. »