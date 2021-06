Vidya Balan sur le rôle d’officier forestier dans « Sherni »

Après avoir captivé le public avec sa dernière sortie ‘Shakuntala Devi’ et recueilli de nombreux éloges pour cela, l’actrice Vidya Balan est prête à conquérir à nouveau les téléspectateurs avec ‘Sherni’.

Réalisé par Amit Masurkar, célèbre de « Newton », « Sherni » est une histoire novatrice qui raconte le voyage d’une femme officier forestier naviguant à travers son mariage avec son travail plutôt inhabituel. Le film qui devrait sortir sur Amazon Prime Video le 18 juin, le personnage de Vidya, Vidya Vincent, adopte à sa manière l’état d’esprit patriarcal tout en veillant à ce qu’elle obtienne le travail pour lequel elle s’est fixée.

Pour parler davantage de Vidya Vincent, du tournage en pleine pandémie, du choix de rôles qui semblent sortir du moule, du féminisme et plus encore, nous avons eu l’acteur Vidya Balan dans un tête-à-tête exclusif.

Voici quelques extraits :

Q. Sortir du moule semble être un ingrédient clé dans les rôles que vous jouez. Est-ce l’une des raisons pour lesquelles tu as dit oui Sherni ?

R. Je n’y ai jamais pensé comme ça. Mais je pense que je m’ennuie avec la routine, le banal. Je m’ennuie avec la répétition. C’est peut-être pour ça que je cherche constamment à faire quelque chose de nouveau. Et donc je finis par choisir les rôles que je fais. Maintenant que tu le dis, peut-être parce que je n’aime pas être emprisonné dans un moule, j’essaie toujours de le briser.

Q. Votre dernière sortie ‘Shakuntala Devi’ était censée être une sortie en salles mais a ensuite été diffusée sur OTT. Avec ‘Sherni’, c’est un scénario similaire. Que pensez-vous de la sortie numérique de vos films à cause de la pandémie ?

A. La pandémie est un événement mondial malheureux. Nous voulons tous souhaiter loin. Cela a évidemment eu un impact sur diverses entreprises, dont nos cinémas. Donc, dans ce scénario donné, remerciez Dieu pour les plates-formes OTT où nous sommes en mesure de publier du contenu prêt à être publié. Je dois dire qu’Amazon Prime est probablement la meilleure plate-forme possible pour Sherni car c’est un film universel et cette plate-forme l’emmène dans 240 pays le même jour, dans ce cas le 18 juin.

Q. À quel point cela vous a-t-il été difficile de travailler selon des protocoles stricts ? Travailler dans une bio-bulle a-t-il agi comme une pression supplémentaire pour envelopper rapidement le tournage ou était-ce libérateur d’être dans la forêt ?

R. D’une certaine manière, c’était difficile mais pas tant pour moi, autant que pour le reste de l’unité qui était en masques et kits EPI. Certaines journées très chaudes, c’était difficile. Mais à part ça, je pense que nous avons été sauvés parce que nous étions dans la jungle. Nous n’étions pas en interaction avec le reste du monde, nous étions dans une bio-bulle. Et je pense qu’à cause de l’air pur de la jungle, vous vous sentez en bonne santé.

Q. Pas seulement l’homme contre l’animal, mais la prémisse de Sheri fait également que Vidya Vincent brise les stéréotypes et adopte l’état d’esprit patriarcal. On peut en discuter ?

A. Elle défie la mentalité patriarcale sans la rendre très évidente. C’est une personne de peu de mots, timide, calme et renfermée et elle n’aime pas trop s’engager avec les gens. Elle n’est donc pas le genre de personne effrontée qui dira « comment osez-vous » vous attendre à ce qu’une personne au pouvoir et surtout une personne habilitée parle avec un certain ton. Mais elle n’est pas comme ça. Elle est très douce et pourtant elle fait exactement ce qu’elle veut faire. Et c’est pourquoi je pense qu’un Sherni n’est pas seulement celui qui rugit, vous n’avez pas besoin de rugir pour être un Sherni. Vous pouvez être calme et réservé et vous pouvez être qui vous êtes et pourtant, vous pouvez être un Sherni, c’est pourquoi je pense que chacun de nous est un Sherni.

Q. Dans la bande-annonce, on voit Vidya Vincent se faire allumer le gaz. Y a-t-il eu un cas de ce genre dans la vraie vie ?

R. Bien sûr, j’ai été éclairé par des gens. Je pense que lorsque je fais confiance à quelqu’un, ou je suppose que lorsque quelqu’un fait confiance à quelqu’un, il devient difficile de voir quand il est en train de se faire allumer. Cela m’est arrivé. Je ne savais même pas ce qu’était l’éclairage au gaz jusqu’à il y a quelques années. Et maintenant que je le sais, je suis bien conscient. Quand je sens que quelqu’un m’éclaire, alors j’évite simplement cette personne parce que vous ne pouvez pas faire changer les personnes manipulatrices.

Q. De plus, on dit à votre personnage dans la bande-annonce d’avoir une certaine apparence, de s’habiller d’une certaine manière, cela vous est-il déjà arrivé ?

R. Bien sûr. Je pense que tout le monde sait que sur moi dans ma carrière, tout le monde a eu une opinion sur ce que je devrais porter, ce que je devrais peser, et tout ça, et c’est sacrément ennuyeux. Et ça me dérangeait avant, mais ça a cessé de me déranger. Et quand ça a cessé de me déranger, les gens ont cessé de parler. Mais je dois dire que ma mère n’a pas renoncé à dire de porter des bijoux.

Q. Pensez-vous que lorsqu’une femme est en position de pouvoir, en particulier dans les bastions dominés par les hommes, la société patriarcale dans laquelle nous vivons, les hommes ont du mal à recevoir les ordres/instructions d’une femme, même de nos jours ?

A. De même, les femmes ont du mal à donner des instructions aux hommes. C’est à cause de notre conditionnement. Parce qu’on nous a dit que l’homme doit être en charge, ou les hommes doivent être en charge et qu’il faut nous dire quoi faire parce que nous ne savons pas quoi faire. C’est pourquoi nous luttons tant lorsque nous avons des rêves et que nous voulons les réaliser. Et vous savez, nous ressentons tellement de peur et les femmes qui réussissent ressentent aussi de la culpabilité. Ce sont toutes les inflexions d’une même maladie. Donc, je pense qu’il n’y a pas que les hommes, c’est même les femmes. On se sous-estime, on se juge, parce que c’est ce qu’on nous dit depuis toujours. Le féminisme est une pratique plus qu’autre chose. Il faut s’entraîner pour être égal car on n’y est pas habitué. Ce qui arrive parfois, c’est que lorsque vous l’ignorez, vous perpétuez quelque chose. Parfois, lorsque vous en parlez à l’autre personne, peut-être même qu’elle n’en est pas consciente, alors elle en prend conscience. Et cela ne peut qu’entraîner une prise de conscience du changement.

Q. De The Dirty Picture, vous vous êtes lancé dans cette aventure en incarnant des rôles principaux dans des films axés sur des sujets non conventionnels et des scénarios uniques. Comment voyez-vous ce parcours d’avoir fait tant de films dirigés par des femmes forts et réussis ?

R. Ce n’est pas comme si j’avais prévu de le faire. Mais je voulais faire un travail qui signifiait quelque chose pour moi. Je voulais faire un travail qui soit une extension de mes convictions, qui me passionne et me comble. Et donc, je suis allé de l’avant et j’ai fait les choix que j’ai faits. Mais je pense que j’étais au bon endroit au bon moment, et non seulement ça n’a pas fonctionné pour moi, mais ça a aussi commencé à changer quelque chose au cinéma. Mais je ne peux pas m’attribuer le mérite de tout cela. Mais oui, cela a été un voyage passionnant et enrichissant jusqu’à présent. Et j’espère que ça ne fera que s’améliorer à partir d’ici.

Q. Maintenant que vous avez eu deux films sur OTT, êtes-vous prêt à vous lancer dans une web-série ?

R. Ah oui. On m’en a proposé beaucoup mais rien ne m’a vraiment enthousiasmé de franchir le pas car c’est un engagement de temps énorme. Peut-être que si quelque chose semble irrésistible, je pourrais franchir le pas. Vous tournez pendant des mois et des mois, et peut-être pendant quelques saisons, donc, vous devez être prêt pour cela mentalement.

Q. Il y a une autre série Amazon Prime qui a fait parler de lui et c’est « The Family Man ». L’avez-vous regardé?

R. Non, je ne l’ai pas encore regardé. Mais j’attends.

Q. Peu de gens savent que l’acteur de The Family Man Priyamani est votre cousin. Voudriez-vous dire quelque chose à son sujet ?

R. Ah oui. Mais pouvez-vous croire que nous nous sommes rencontrés une fois dans notre vie ! Nous sommes cousins ​​éloignés. Et nous nous sommes rencontrés sur une scène de prix de film parce que nos familles ne sont pas en contact. J’ai l’impression que c’est une merveilleuse actrice et qu’elle se débrouille très bien pour elle-même. Plus de pouvoir pour elle.

Q. Quant à Sherni, les fans espèrent un Oscar du film. Qu’est-ce que vous avez à dire à ce sujet?

R. Je les aime tous. J’espère que vous ressentez la même chose après avoir vu le film. Et si vous le faites, alors vous mettez simplement le désir dans l’univers. J’espère que ça se manifeste.