Vidya Balan sur la séance photo nue de Ranveer Singh : ‘Arre kya problem hai? Hum connexion ko bhi aankhein sekne dijiye na’

La séance photo nue de Ranveer Singh est devenue le sujet de conversation de la ville. L’acteur a tout dévoilé pour le magazine Paper et a cassé Internet avec son physique de Dieu grec. Alors que les gens devenaient gaga sur ses photos nues, un couple a déposé un FIR contre Ranveer pour obscénité, blessant les sentiments des femmes en général et insultant leur pudeur. Après Sumona Chakravarti, Vidya Balan a également soutenu la séance photo nue de Ranveer en disant que les femmes pouvaient également voir et profiter d’un acteur de Bollywood se déshabillant jusqu’à la peau.

Jeudi, lorsque Vidya a été repérée aux Fatka Marathi Cine Awards, elle a été interrogée sur sa réaction aux photos de Ranveer. Et pat vint la réponse, “Arre kya problem hai? Pahli baar koi aadmi aisa kar raha hai, hum logo ko bhi aankhein sekhne dijiye na.”

Quand Vidya a été interrogée sur le FIR contre Ranveer, elle a dit: “Peut-être qu’ils (les gens qui ont déposé le FIR) n’ont pas beaucoup de travail à faire, donc ils perdent leur temps sur ces choses. Si vous ne l’aimez pas, puis fermez le papier ou jetez-le, faites ce que vous voulez. Pourquoi entrer dans une FIR ? »

Il y a quelques jours, Sumona Chakravarti, célèbre du Kapil Sharma Show, avait réagi sur le FIR en disant : “Je suis une femme. Ma pudeur n’est pas non plus insultée ni mes sentiments blessés.” Elle a également partagé une capture d’écran de la conversation avec sa mère qui a partagé son point de vue sur la séance photo nue de Ranveer en répondant à ses histoires Instagram précédentes. “Les photos étaient super. Dieu sait quels sentiments ont été blessés. Peut-être qu’ils voulaient en voir plus”, a écrit sa mère. À quoi, Sumona a partagé: “C’est ce que ma mère, également une femme, avait à dire.”

La plainte a été déposée par une avocate Vedika Chaubey et son mari Abhishek Chaubey qui dirige une ONG. La police de Mumbai a condamné Ranveer en vertu des articles 292 (vente de livres obscènes), 293 (vente d’objets obscènes aux jeunes), 509 (mot, geste ou acte destiné à insulter la pudeur d’une femme) du Code pénal indien et des dispositions de la loi sur les technologies de l’information.