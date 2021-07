Vidya Balan s’ouvre sur son style de mode et dit « J’avais l’air stupide quand j’ai essayé de m’habiller comme eux »

Vidya Balan est louée pour ses incroyables talents d’actrice, mais elle est également félicitée pour sa collection envieuse de saris. Vidya est principalement vue drapée dans le drapé traditionnel de neuf mètres et le porte avec une grâce et une élégance extrêmes. Dans une récente interview, l’actrice de « Dirty Picture » a parlé de son style vestimentaire et a déclaré que ce n’était pas son « choix » d’être différente mais qu’elle « ne s’y adaptait pas ».

Dans une interview avec RJ Siddharth, Kannan Vidya a été interrogé sur la création d’une tendance en enfilant des saris sur les événements du tapis rouge. Elle a dit : « Je n’avais pas le choix là-dedans. Je ne m’intégrais pas, je n’étais pas une de ces filles. J’ai réalisé que je pouvais passer toute ma vie à vouloir être eux ou que je pouvais être moi-même et espérer qu’un jour, les gens diront : ‘Achcha, yeh sahi hai (elle est bonne)’. L’actrice a ajouté que c’est lorsqu’elle a cessé d’essayer d’être comme les autres, qu’elle a été acceptée par le public.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà essayé de copier les goûts de la mode d’une autre actrice, Vidya convenait qu’elle l’avait fait, mais a ajouté que cela n’avait pas fonctionné pour elle.

« J’ai essayé de m’habiller comme eux et j’avais l’air stupide parce que j’étais très mal à l’aise dans ce genre de vêtements. Ils l’emportent magnifiquement, je ne l’ai pas fait. J’aime le sari et je suis tellement content d’avoir décidé un jour que je vais porter ce que j’aime porter, je vais faire ce que je veux faire, je vais dire ce que je veux dire. C’est tellement libérateur, c’est tellement libérateur, et alors les gens n’ont d’autre choix que de vous apprécier. Parce qu’ils se rendent compte que tu es trop impudique », dit-elle en riant.

Vidya a été vue pour la dernière fois dans le film acclamé par la critique, « Sherni », qui mettait également en vedette Sharat Saxena, Mukul Chaddha, Vijay Raaz, Ila Arun, Brijendra Kala et Neeraj Kabi. Dans le film, Vidya a essayé le rôle d’un agent forestier qui combat le sexisme sur le plan personnel et professionnel.

Pour son prochain projet, Vidya retrouvera son réalisateur de ‘Tumhari Sulu’, Suresh Triveni. Le nom du film n’a pas encore été révélé.