Vidya Balan s’est moqué d’être «désintéressé» d’être cliqué avec son mari Siddharth Roy Kapur [Watch video]

Vidya Balan a attrapé beaucoup de globes oculaires sur le tapis rouge d’une récente cérémonie de remise de prix lorsqu’elle a inconsciemment montré qu’elle était complètement désintéressée de poser avec son mari Siddharth Roy Kapur. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment Vidya Balan pose joyeusement pour les photographes et a totalement ignoré sans le savoir son mari SRK sur le tapis rouge qui essayait de faire un effort pour poser avec elle. Et cette ignorance de Vidya a été moquée et ils se moquent de la pose entraînée de Vidya Balan pour le tapis rouge. Pendant ce temps, les expéditeurs de Vidya Balan la saluent comme la reine OG et sont amoureux de la façon dont elle possède le tapis rouge

Regardez la vidéo de la pose étrange de Vidya Balan qui met Siddharth Roy Kapur mal à l’aise et il quitte le tapis rouge après avoir fait un effort pour se faire cliquer avec elle.

Vidya Balan est une reine sans vergogne à Bollywood. Elle a établi ses propres normes de beauté pour laisser ses fans émerveillés et stupéfaits par ses prouesses d’actrice. Et quand il s’agit de jugements, elle s’en fout et nous en avons été témoins à maintes reprises. Et cette fois aussi, l’actrice de Sherni n’y prêtera pas attention. Mais en parlant de ladite vidéo qui lui apporte beaucoup de moqueries, cela montre que l’actrice était habillée pour un événement particulier et qu’elle faisait de son mieux pour poser aux photographes qui attendent des heures pour avoir une photo parfaite des célébrités.

Quand tout ce que nous pouvons dire, les célébrités sont aussi des humains et elles ne peuvent pas être PARFAITES tout le temps. Et quand on parle de Vidya Balan, elle embrasse l’imperfection avec toute sa grâce et son panache et c’est la raison pour laquelle elle est aimée au fil des ans.