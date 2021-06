Vidya Balan révèle que son premier salaire était de Rs 500, partage les détails ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Vidya Balan s’est fait un nom dans l’industrie cinématographique hindi avec des performances exceptionnelles dans des films comme « The Dirty Picture », « Kahaani » et « Shakuntala Devi ».

L’actrice, qui fait la promotion de son prochain film sur Amazon Prime Video ‘Sherni’, revient dans le passé et se souvient de son premier salaire.

« Mon tout premier salaire était de Rs 500 pour une campagne touristique d’État », partage Vidya avec Times Now.

Révélant plus de détails sur son premier concert, l’actrice partage: «Quatre d’entre nous – ma sœur, moi, un cousin et un ami, je pense, nous sommes allés ensemble – et chacun de nous a été payé 500 dollars. Nous devions simplement nous tenir à côté d’un arbre, d’une balançoire et simplement sourire.

Parlant de sa première audition d’actrice, l’actrice a partagé qu’après avoir examiné le grand nombre de personnes qui sont venues donner l’audition, elle s’est dit d' »oublier ça ».

« Ma toute première audition était pour une émission de télévision, ma toute première émission de télévision. Je me souviens que j’étais allé à la ville du cinéma avec ma mère et ma sœur, et nous avons dû attendre toute la journée. Il y avait quelque 150 personnes qui étaient testées, c’était fou. À la fin, je me suis dit que d’accord, oublie ça, je ne vais pas faire ça », dit Vidya.

Cependant, l’actrice a poursuivi qu’à ce moment-là, « A ce moment-là, j’ai été appelée ».

Sur le plan du travail, Vidya est occupée à promouvoir ‘Sherni’ qui sortira sur Amazon Prime le 18 juin. Le film est réalisé par Amit V. Masurkar et montre Vidya Balan en tant qu’officier du service forestier indien.