Vidya Balan révèle le montant de son premier salaire et dit que tout ce qu’elle avait à faire était de « se tenir à côté d’un arbre »

Contrairement à ce que de nombreux fans voudraient croire, le premier salaire de l’actrice Vidya Balan ne vient pas de sa première émission de télévision ou d’un film. En fait, c’est pour une campagne que l’acteur a faite à l’époque où Vidya a reçu son premier salaire.

C’est pour une campagne promotionnelle d’un département du tourisme de l’État que Vidya Balan a reçu son premier salaire de Rs 500. Oui, vous avez lu ça ! L’acteur n’avait qu’à poser à côté d’un arbre pour la campagne. Eh bien, cela peut sembler facile, mais généralement, la photographie est considérée comme très difficile à réaliser. Néanmoins, nous sommes sûrs que Vidya l’aurait réussi sans effort.

En parlant de la même chose, Vidya a déclaré à Zoom dans une interview : « Mon tout premier salaire était de 500 roupies pour une campagne de tourisme d’État. nous avons été payés 500 dollars. »

La star de Sherni a ajouté: « Nous devions simplement nous tenir à côté d’un arbre et sourire. » Elle est allée avec sa mère et sa sœur pour sa toute première audition pour une émission de télévision, a-t-elle déclaré. Le spectacle, La Bella, n’a jamais été publié.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Vidya est prête à épater le public avec sa performance dans le prochain titre « Sherni » d’Amit Masurkar, célèbre de « Newton ».

On verra Vidya jouer le rôle de Vidya Vincent, un officier forestier droit entouré des personnages les plus excentriques. Elle sera vue en voyage, naviguant dans son mariage avec un travail plutôt inhabituel et luttant également contre les stéréotypes auxquels la société se plie.

Nous sommes tous impatients de voir ce rugissement de Sherni de la manière la plus inattendue à l’écran. Le film sort sur Amazon Prime Video le 18 juin.