Vidya Balan réagit aux comparaisons Neeyat, Glass Onion, Shahana Goswami étend son soutien

Vidya Balan se glissera dans la peau d’un détective pour son prochain film Neeyat. Vidya n’est pas nouvelle dans les projets de détective, ayant travaillé dans des thrillers à suspense comme la franchise Kahaani, Bobby Jasoos et No One Killed Jessica. Bien que nous ayons une confiance totale en Vidya, mettant en avant son meilleur pied, la bande-annonce du film a été reprochée par certains utilisateurs de médias sociaux, qui ont souligné qu’elle ressemblait étrangement au mystère du crime de l’acteur hollywoodien Daniel Craig, Glass Onion: A Knives Out. Mystère. Maintenant, Vidya Balan, dans une interview, a finalement rompu son silence sur la question.

Vidya Balan réagit aux comparaisons entre Neeyat et Knives Out

Dans une interview avec News18, Vidya Balan a réagi aux comparaisons entre Neeyat et Knives Out. Imperturbable face au bavardage constant sur la similitude des deux films, l’actrice a justifié que c’était parce que les deux appartenaient au même genre. « C’est une bonne chose ! Presque tous les mystères de meurtre et polars ont certains tropes familiers, puis tout dépend de la façon dont vous les utilisez et dans quelle combinaison et c’est ce qui rend un film intéressant. Ils se ressemblent et ça va », a-t-elle précisé.

Shahana Goswami sur Neeyat étant différent de Knives Out

Vidya Balan a trouvé son soutien dans sa co-star Neeyat Shahana Goswami. Dans une interaction avec Bollywood Hungama, Shahana a refusé les affirmations selon lesquelles Neeyat est similaire à Knives Out. « La seule similitude est qu’un groupe de personnes se rassemblent dans un manoir et qu’un meurtre a lieu », a-t-elle déclaré. Selon Shahana, la différence résidait dans la caractérisation et le récit de Neeyat. Elle a fermement estimé que lorsque le public regardera Neeyat, il découvrira que l’histoire « ne se déroule pas » comme Knives Out.

Les attentes de Vidya Balan vis-à-vis de Neeyat

Parlant de ses attentes vis-à-vis de Neeyat, Vidya Balan a partagé qu’elle souhaitait que le film « marche bien » dans les salles, d’autant plus qu’il s’agit de son premier film en quatre ans à sortir en salles après Mission Mangal (2019). « C’est aussi un film visuellement époustouflant. C’est le genre de décor dont vous avez besoin pour profiter du grand écran », a ajouté Vidya.

Distribution et date de sortie de Neeyat

Dirigé par Anu Menon, Neeyat tourne autour du meurtre d’un milliardaire dans un manoir rempli de famille et de proches. Vidya Balan en tant que détective Mira Rao utilisera ses compétences pour percer le mystère du meurtre et trouver le coupable parmi les invités, qui ont leur propre réseau de secrets et d’arrière-pensées. Neeyat commencera à diffuser sur Amazon Prime Video le 7 juillet.