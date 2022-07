Vidya Balan réagit au FIR contre Ranveer Singh lors de sa séance photo nue

L’actrice Vidya Balan a réagi au dépôt d’un FIR contre l’idole de B-town Ranveer Singh à propos de sa séance photo nue controversée. Déclarant qu’elle pense que les personnes qui ont déposé le FIR n’ont pas grand-chose à faire dans la vie, Vidya a déclaré que si quelqu’un n’aime pas ça (la séance photo nue de Ranveer), alors ils devraient fermer le papier ou le jeter tout en ajoutant que c’est un gaspillage de temps pour entrer dans les FIR.

Alors qu’il s’adressait aux médias lors du lancement du livre de Kubbra Sait jeudi, lorsqu’on lui a posé des questions sur le FIR déposé contre Ranveer Singh, Vidya Balan a déclaré: “Peut-être qu’ils (les gens qui ont déposé le FIR) n’ont pas beaucoup de travail à faire, donc ils gaspillent leur temps sur ces choses. Si vous n’aimez pas ça, alors fermez le papier ou jetez-le, faites ce que vous voulez. Pourquoi entrer dans un FIR ? »

LIS: Koffee With Karan 7: Ananya Panday demande à Kartik Aaryan-Karan Johar de parler par appel, de regarder une vidéo virale

Partageant ses réflexions personnelles sur la séance photo nue de Ranveer, Vudya a dit avec humour aux médias : “Quel est le problème là-dedans ? C’est la première fois qu’un homme fait quelque chose comme ça. Hume bhi aankhein sekhne dijiye (Laissons aussi nos yeux se régaler). ”

Mardi, un FIR a été enregistré contre Ranveer sur une plainte déposée au poste de police de Chembur. L’affaire aurait été déposée après avoir reçu la plainte d’un responsable de l’ONG qui avait allégué que l’acteur avait blessé les sentiments des femmes avec ses photos nues. La police de Mumbai a déposé le FIR en vertu de diverses sections du code pénal indien comme 292 (vente de livres obscènes, etc.), 293 (vente d’objets obscènes à des jeunes), 509 (mot, geste ou acte destiné à insulter la pudeur d’un femme) et les dispositions de la loi sur les technologies de l’information.

Mercredi, une autre plainte a été déposée contre Ranveer devant la Commission d’État du Maharashtra pour les femmes. Selon le plaignant Ashish Rai, un avocat, les photos de Ranveer sont contre la “dignité des femmes et des jeunes enfants”. Il a exigé que ses photos nues soient supprimées des réseaux sociaux. Par le biais de la plainte, une demande a également été faite à la Commission des femmes de prendre des mesures en connaissance de cause suo-motu.

Les images de la séance photo nue de Ranveer pour Paper Magazine ont été mises en ligne le 21 juillet. Sur les images, Ranveer est vu sans vêtements. Sur l’une des images, il a été vu allongé sur un tapis nu en train de recréer la célèbre photographie de Burt Reynold. Dans une interview, citée par une page Instagram qui s’appelle DietSabya, Ranveer a déclaré : ** dur. Je veux porter de la belle merde. Mange mon f ****** a **, je vais porter de la belle merde f ******. Je me casse les couilles, je travaille 20 heures par jour. Je “Je ne me plains pas — je suis seulement trop heureux et trop reconnaissant — mais j’y vais f ****** dur. Je vais f ****** acheter Gucci, je le porterai de la tête aux pieds. Quiconque me juge peut manger mon f ****** a **.”