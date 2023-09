Vidya Balan rappelle comment The Dirty Picture a changé le récit de l’héroïne du film hindi

Début de cette nouvelle série où les acteurs parlent du rôle qui les a le plus marqués avec l’actrice révolutionnaire Vidya Balan, parlant du rôle qui a changé sa vie

Agée de 44 ans, Vidya Balan a vu sa carrière passer par plus de phases que la plupart des acteurs deux fois son âge. Elle a débuté à la télévision avant de passer au cinéma bengali et de finalement faire ses débuts à Bollywood à l’âge de 27 ans, ce que beaucoup considèrent comme « tardif » dans le monde du cinéma. Depuis lors, elle a donné plus de 100 millions de succès, joué dans des films acclamés par la critique et joué le rôle principal en solo dans de nombreux films.

Mais quel est le rôle qui a changé la donne pour Vidya, dans son esprit ? Beaucoup suggéreraient ses débuts en hindi, Parineeta, ou sa performance acclamée dans Bhool Bhulaiyaa. Mais Vidya pense que le rôle qui a changé sa vie – et celle de nombreuses actrices de Bollywood – est celui de Silk dans le hit de 2011 The Dirty Picture.

« Je pense vraiment que The Dirty Picture est un rôle qui a changé non seulement ma vie mais aussi le récit de l’héroïne du film hindi », déclare l’actrice. Le film, inspiré de la vie de la sirène du cinéma Silk Smitha, a vu Vidya jouer pour la première fois un rôle glamour en abordant avec panache un sujet dit audacieux. Alors que beaucoup doutaient qu’une actrice « sérieuse » comme Vidya puisse jouer l’effervescente Silk, Vidya elle-même n’a jamais été inquiète. Elle se souvient : « Je savais que je pouvais jouer ce rôle et j’étais complètement convaincue par le film. »

Réalisé par Milan Luthria, le film a rapporté plus de Rs 117 crore, devenant ainsi le premier film hindi dirigé par une femme à entrer dans le club des 100 crore. Et Vidya dit que le succès du film a ouvert la voie pour qu’elle et d’autres actrices soient considérées comme une proposition viable au box-office. « Son succès a changé quelque chose car, tout à coup, l’actrice a commencé à être considérée comme une proposition vendable. Au début, c’était moi qui était vue comme ça, mais cela a commencé une sorte de phase où peu à peu les gens ont commencé à investir davantage dans l’écriture, la réalisation et la narration d’histoires féminines. Cela a changé la donne », déclare Vidya.

The Dirty Picture mettait également en vedette Emraan Hashmi, Naseeruddin Shah et Tushar Kapoor. Le film a remporté à Vidya plusieurs prix, dont le Prix national de la meilleure actrice. L’actrice a ensuite livré un autre succès féminin l’année suivante dans Kahaani, ouvrant la voie à des actrices comme Kangana Ranaut et Alia Bhatt pour emboîter le pas dans les années à venir.