Vidya Balan, Kiara Advani, Pratik Gandhi, Aditya Roy Kapur critiquent le film de Pan Nalin

Entrée officielle de l’Inde aux Oscars 2023, le film gujarathi Chhello Show (The Last Show) a eu une première étoilée à Mumbai le 12 octobre. La projection a été une grande affaire alors que les plus grandes stars de Bollywood étaient présentes pour regarder le film. Des célébrités comme Deepika Padukone, Vidya Balan, Aditya Roy Kapur, Kiara Advani, Javed Jaffrey, Diana Penty, Huma Qureshi, Rasika Dugal, Neena Gupta, Siddhant Chaturvedi, Sonakshi Sinha, Sunny Kaushal, Vaani Kapoor, Rohit Saraf, Mrunal Thakur, Pratik Gandhi , Pratik Babbar, Saba Azad, Sakshi Tanwar, Sharvari Wagh et bien d’autres étaient parmi les participants.

Peu de temps après la projection, les célébrités ont été émerveillées par l’ode de Nalin au cinéma. Les stars devenaient gaga du film et partageaient ouvertement leur amour pour celui-ci. Selon la vidéo d’Instant Bollywood, de nombreuses célébrités comme Pratiek, Madhur ont souhaité le meilleur à l’équipe pour les Oscars, et ils ont qualifié le film de digne candidat pour représenter l’Inde sur la scène internationale.

Après avoir regardé le film, VIdya a qualifié le film de “magique, délicieux, beau et réconfortant (expérience) … peth bhar gaya”. Chitrangda Singh a déclaré: “Bhaut khoobsurat film hai … itni innocent hai. Aaj kal bahut difficile hai aisi innocent film banana. Pure film hai” Aditya Roy Kapur a déclaré: “J’ai adoré le film, si vous ne l’avez pas regardé, alors s’il vous plaît, regardez-le.” Kiara Adani l’a résumé en disant : “Superbe… exceptionnel.”

Le film gujarati Chello Show, qui a été choisi comme entrée de l’Inde aux Oscars 2023 dans la catégorie Meilleur long métrage international, a récemment été projeté à Chennai devant une section des médias qui a ovationné le film et son réalisateur Pan Nalin qui était également présent à la projection.

Chhello Show, ou comme on l’appelle en anglais Last Film Show, est sorti en Inde le 14 octobre et est présenté par Sidharth Roy Kapur sous sa bannière Roy Kapur Films. Pan Nalin a coproduit le film sous sa propre société Monsoon Films, avec Jugaad Motion Pictures.