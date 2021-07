L’acteur de Bollywood Vidya Balan et les producteurs Ekta Kapoor et sa mère Shobha Kapoor ont été invités à la « Classe de 2021 » de l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences, ils feront partie des 395 nouveaux membres d’artistes et de cadres qui ont également été invités . La « Classe de 2021 » comprend 46% de nouvelles femmes invitées, 53% 39% de membres ethniques et 53% de membres internationaux de 49 pays autres que les États-Unis.

L’Académie récompense Vidya Balan pour certains de ses films les plus connus, tels que le thriller mystérieux de 2012 « Kahaani » et le drame familial de 2017 « Tumhari Sulu ». Le curriculum vitae impressionnant de Vidya Balan en tant qu’actrice comprend des films tels que « Paa », « Bhool Bhulaiyaa », « Parineeta », entre autres. Elle avait remporté le prix national de la meilleure actrice pour sa performance dans le film « The Dirty Picture » en 2011.

Il est temps d’annoncer nos nouveaux membres ! Rencontrez la classe de 2021. https://t.co/17gbIEXOzJ #WeAreTheAcademy – L’Académie (@TheAcademy) 1 juillet 2021

Les lauréats des Oscars Yuh-Jung Youn, Emerald Fennell et Florian Zeller se joindront également à eux, parmi d’autres comme Henry Golding, Vanessa Kirby, Robert Pattinson et Yahya Abdul-Mateen II.

L’Académie a décidé de n’inviter que 395 personnes contre 819 membres l’année dernière. L’Académie a déclaré dans un communiqué: « Pour permettre une croissance future stable et pour garantir l’infrastructure, les ressources en personnel et l’environnement nécessaires pour soutenir tous les membres de l’Académie, le nombre d’invités à devenir membres a été limité à environ la moitié de celui des dernières années. »

Alia Bhatt et Hrithik Roshan ont été invités l’année dernière à devenir les nouveaux membres de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.