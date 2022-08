Vidya Balan écrit une note inspirante sur l’amour de soi et l’acceptation, révèle “Je pensais que mon côté droit était mon côté laid”

L’acteur de Bollywood Vidya Balan, lundi, a écrit une longue note sur ses réseaux sociaux sur l’importance de l’amour de soi et de l’acceptation. S’adressant à Instagram, Vidya a publié deux photos qu’elle a sous-titrées : “Il y a quelques jours, lors d’un événement, cette jolie fille est venue me voir pour une photo… Il y avait une foule et j’essayais de faire autant de photos que possible. se bousculaient et au milieu de ce chaos, la fille était de retour pour une autre photo. Mon manager (qui est très pointu) lui a dit rapidement, ‘aapne toh le liya… plz aur nahi’. À quoi elle a dit, ‘galat side se liya, main achchi nahi lag rahi, yeh post nahi kar paungi”. Elle était misérable et m’a suivi jusqu’à la voiture, implacable dans sa quête pour obtenir l’image parfaite .. donnant presque l’impression que sa vie en dépendait .. J’ai été obligé… Je suis alors monté dans la voiture perplexe… et ça m’a fait réfléchir.”

Dans les deux images, l’acteur de Tumhari Sulu a partagé des selfies miroir dans lesquels on pouvait la voir montrant ses profils de visage droit et gauche. en essayant de m’aimer et de m’accepter un peu plus chaque jour, j’ai réalisé qu’aimer un profil signifiait aimer une partie de moi à l’exclusion de l’autre… parce que la vérité est que non seulement j’aimais ma gauche mais aussi que je n’aimais pas mon profil droit . Je dirais aux photographes et aux directeurs de la photographie d’éviter de me tirer dessus de la droite… J’aurais peur si quelqu’un me tirait de la droite parce que je pensais que c’était mon mauvais côté. C’était presque comme la peur d’être découvert”, Vidya ajouté à sa légende.

Parlant de l’importance de l’amour de soi et de la positivité corporelle, l’acteur de Kahani a ajouté : “Aujourd’hui, avec l’acceptation et l’amour croissants pour chaque partie de moi et pour moi tout entier, je me fiche d’où on me tire dessus… Je n’ai plus peur que quelqu’un voie ce côté de moi. à. Ce qui a changé, c’est la façon dont je me regardais et qui a changé la façon dont je me vois. Par conséquent, je suis retourné dans la chambre et j’ai pris ce selfie à la fin d’une longue journée sans maquillage… parce que je m’AIME juste comme ça Je suis. Aimez-vous un profil moins qu’un autre? Si vous aimez et même si vous n’aimez pas, postez ce selfie avec vos deux côtés en pleine gloire.





L’acteur de Lage Raho Munna Bhai est l’un des acteurs les plus aimés de l’industrie de Bollywood et est connu pour sa nature humble et terre-à-terre.

Pendant ce temps, parlant du front de travail, l’acteur de Parineeta a été vu pour la dernière fois avec Shefali Shah dans le film Jalsa, qui est une production de T-Series et Abundantia Entertainment et est réalisé par Suresh Triveni. Le film a été présenté en première sur Amazon Prime Video et a reçu une réponse décente des internautes. On la verra bientôt dans Neeyat et un autre film sans titre réalisé par Shirsha Guha Thakurta.