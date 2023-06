Vidya Balan devient détective dans un mystère de meurtre « classique », la bande-annonce sortira à cette date

Après sa dernière sortie, Mission Mangal, Vidya Balan s’apprête à faire son grand retour sur grand écran avec le film Neeyat. L’actrice sera vue en collaboration avec son équipe Shakuntala Devi, la réalisatrice Anu Menon pour le film produit par Prime Video et Abundantia Entertainment de Vikram Malhotra. L’actrice a récemment laissé tomber le teaser du film et a laissé les fans intrigués.

Mercredi, Vidya Balan s’est rendue sur son Instagram et a partagé un teaser intrigant de son prochain film Neeyat et a sous-titré le post, « Un monde de mystères et de motifs sera révélé, Restez à l’écoute…#Neeyat sort le 7 juillet, uniquement dans les salles. » Le teaser s’ouvre sur une voix disant : « Des suspects arrivent, des motifs se forment, préparez-vous, un mystère approche. » Le teaser intense montre également le premier regard de Vidya Balan « Rencontrez Mira Rao. Le détective pas si classique dans un mystère de meurtre classique ! La bande-annonce sort DEMAIN ! #Neeyat sort le 7 juillet, uniquement en salles. »





Dirigé par Anu Menon, le film Neeyat marque la deuxième collaboration de Vidya Balan avec le réalisateur Shakuntala Devi. Le film bénéficie d’un casting de stars talentueux. Outre Vidya Balan, le film met également en vedette Ram Kapoor, Rahul Bose, Neeraj Kabi, Amrita Puri, Shahana Goswami, Niki Walia, Dipannita Sharma, Shashank Arora, Prajakta Koli, Danesh Razvi, Ishika Mehra et Madhav Deval dans des rôles clés. le film a été écrit par Anu Menon, Priya Venkataraman, Advaita Kala et Girvani Dhyani avec des dialogues de Kausar Munir.



Le film de retour de Vidya Balan, Neeyat raconte l’histoire captivante d’un détective « pas si classique » qui enquête sur des meurtres mystérieux lors d’une fête de milliardaire où rien n’est ce qu’il semble et où tous les suspects cachent un secret ou deux. Il sera intriguant de voir Vidya Balan dévoiler le mystère dans le film.