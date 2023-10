Vidhu Vinod Chopra révèle que plus de 5 000 personnes se sont rassemblées pour faire partie du 12e échec de Vikrant Massey

Vidhu Vinod Chopra partage un aperçu du tournage du 12e échec de Vikrant Massey dans un lieu réel.

Vikrant Massey est prêt à captiver le public avec son prochain film 12th Fail. Récemment, le cinéaste Vidhu Vinod Chopra a partagé une vidéo BTS qui donnait un aperçu des lieux réels et des vraies personnes rassemblées pour le tournage du film.

Vendredi, Vidhu Vinod Chopra a profité de son Instagram et a partagé une vidéo BTS du tournage de son prochain film 12th Fail. Le cinéaste a tourné une grande partie de la partie du film dans les lieux réels de Mukherjee Nagar, Delhi. Comme le montre la vidéo de BTS, plus de 5 000 personnes se sont rassemblées pour participer au tournage. Le film raconte l’histoire réelle de millions d’étudiants, et pour que le contexte et le thème du film restent liés au sujet du film, les réalisateurs ont fait tout leur possible. Il montre également comment Vikrant Massey a tourné pour le film dans un lieu réel avec la vraie foule.





Vidhu Vinod Chopra Films s’est tourné vers les réseaux sociaux et a partagé la vidéo des coulisses et l’a sous-titrée : « Obtenez un aperçu exclusif des vrais visages, des lieux réels et des histoires réelles qui ont façonné cet extraordinaire voyage de 12th Fail ! Zero Se Kar #Restart Watch #12thFail en salles le 27 octobre – inspiré d’un million d’histoires vraies. »

Écrit et réalisé par Vidhu Vinod Chopra. Produit sous la bannière de Vinod Chopra Films et Zee Studios, il est basé sur le roman du même nom d’Anurag Pathak. Le film s’inspire également de millions d’histoires vraies d’étudiants tentant le concours le plus difficile au monde, l’UPSC. Récemment, le 3 octobre, les réalisateurs du film ont dévoilé une bande-annonce intrigante du film, laissant les fans enthousiasmés par le film. Le film mettant en vedette Vikrant Massey dans le rôle de Manoj Kumar Sharma, Palak Lalwani, Medha Shankar, Priyanshu Chatterjee et Sanjay Bishnoi, entre autres, devrait sortir dans le monde entier le 27 octobre en hindi, tamoul, telugu et kannada.

