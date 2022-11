Vidhi et Deepika enregistrent de nouveaux records nationaux U-18 lors d’une rencontre d’athlétisme junior

Vidhi de l’Uttar Pradesh et Deepika de l’Haryana ont enregistré de nouveaux records nationaux féminins des moins de 18 ans au lancer du poids et au lancer du javelot respectivement lors de la quatrième journée des 37e Championnats nationaux juniors d’athlétisme de l’AFI Vidhi de l’Uttar Pradesh et Deepika de l’Haryana ont enregistré de nouveaux records nationaux des moins de 18 ans des filles records respectivement au lancer du poids et au lancer du javelot lors de la quatrième journée des 37e Championnats nationaux juniors d’athlétisme de l’AFI ici lundi.

Vidhi, qui aura 18 ans le mois prochain, est devenue la première lanceuse de poids indienne U-18 à franchir la barre des 16 m avec son deuxième essai à 16,18 m.

Elle a amélioré le record national U-18 établi à 15,99 m par Kachnar Chaudhary à Coimbatore en 2016.

Vidhi a enchaîné avec deux autres efforts sur 16 m, marquant 16,56 m à sa quatrième tentative en tant que nouvelle référence dans le groupe d’âge.

Deepika, qui a remporté une médaille d’argent lors de la rencontre asiatique U-18 au Koweït il y a un mois, a amélioré son propre record national U-18 de 51,84 m établi lors des championnats nationaux U-18 à Bhopal en septembre avec un lancer de 52,75 m sur son deuxième essai.

Elle a en outre enregistré des lancers de 53,17 m et 53,36 m.

Sanjay Vishnoi, du Rajasthan, a également battu le record national en remportant la compétition masculine de lancer du javelot U-16.

Un jour où pas moins de cinq lanceurs ont dépassé les 60 m, la cinquième tentative de Vishnoi à 62,47 m n’était pas seulement un lancer gagnant, mais l’a également aidé à battre le record de 62,16 m de Virender Yadav du Bihar.

