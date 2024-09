Videz le cache de votre iPhone avant de passer à iOS 18

Vous naviguez sur le Web sur votre iPhoneen lisant sur l’événement iPhone 16 d’Apple et celui de la semaine prochaine iOS 18 relâchez-la lorsque vous remarquez que les choses ne semblent pas très claires. Les images sont déformées, certaines informations manquent. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe.

Au lieu de cela, vous devriez plutôt vous demander : « Quand avez-vous vidé votre cache pour la dernière fois ? »

Le cache de votre navigateur stocke les données du site Web pour une récupération plus rapide, ce qui peut rendre les choses un peu plus rapides lorsque tout correspond. Mais au fil du temps, les éléments de la page peuvent changer (le site peut ajouter de nouvelles images, modifier les mises en page, etc.) et c’est là que des problèmes peuvent survenir.

Vous pouvez considérer le cache de votre navigateur comme un mini-frigo. C’est un endroit où vous pouvez stocker des articles pour les récupérer plus facilement : vous n’avez pas besoin de retourner à la cuisine pour chaque article. Cependant, ce mini-frigo s’encombre au fil du temps, au point qu’il peut être difficile de trouver ce que vous voulez ou que les articles du réfrigérateur soient périmés. C’est pourquoi il est bon de vider votre cache (et votre réfrigérateur lui-même) de temps en temps.

Que vous utilisiez ChromeSafari ou d’autres navigateurs sur votre iPhone, votre cache accumule cet encombrement numérique au fil du temps. Vider votre cache donne au navigateur un nouveau départ, ce qui peut accélérer votre navigation sur le Web, même sur iOS 17 ou le prochain iOS 18. (Si vous essayez d’accélérer votre téléphone, essayez gérer le stockage de votre iPhone.)

Les cookies de sites Web sont similaires, sauf qu’ils stockent des informations sur les données des utilisateurs, plutôt que des données sur le site Web lui-même. La suppression de vos cookies vous donne la possibilité de réinitialiser ces préférences, ce qui pourrait améliorer votre expérience de navigation. Notez que la suppression de votre cache et de vos cookies vous déconnectera des sites, ce qui signifie que vous devrez vous y reconnecter et réinitialiser vos préférences. L’investissement initial de ce temps peut conduire à une expérience plus fluide par la suite, et cela peut être une solution utile si vous avez récemment modifié des paramètres qui ne sont pas appliqués correctement.

Voici des guides étape par étape sur la façon de vider votre cache sur votre iPhone en fonction de le navigateur que vous utilisez.

Comment vider le cache de votre iPhone dans Safari

Safari est le navigateur par défaut sur les iPhones, et vous pouvez vider votre cache Safari en quelques étapes. À partir d’iOS 11, suivre ce processus affectera tous les appareils connectés à votre Compte iCloud. Par conséquent, tous les caches de vos appareils seront effacés et vous devrez vous connecter à tous vos appareils la prochaine fois que vous les utiliserez. Voici ce qu’il faut faire.

1. Ouvrez le Paramètres application sur votre iPhone.

2. Sélectionner Safari dans la liste des applications.

3. Aller à Effacer l’historique et les données du site Web.

4. Choisir Effacer l’historique et les données dans la boîte contextuelle.

Alors vous êtes prêt !

Comment vider le cache de votre iPhone dans Chrome

Il est facile de vider le cache de votre iPhone dans Chrome. James Martin/CNET

Chrome est un autre navigateur populaire pour les utilisateurs d’iPhone. Heureusement, Google a simplifié le processus de vidage de votre cache Chrome, ce qui rend l’effacement de vos données beaucoup plus rapide.

1. Ouvrez le Chrome application.

2Sélectionnez les trois points en bas à droite pour ouvrir plus d’options.

3. Faites glisser vers Paramètres dans la barre de menu supérieure.

4Faites défiler vers le bas et appuyez sur Confidentialité et sécurité.

5. Robinet Effacer les données de navigation pour ouvrir un autre menu. Sélectionnez la plage horaire souhaitée en haut du menu (entre Dernière heure et Tout le temps). Assurez-vous que Cookies, données de site est vérifié, ainsi que Images et fichiers mis en cache. Enfin, frappez Effacer les données de navigation en bas de l’écran.

Comment vider le cache de votre iPhone dans Firefox

Si vous êtes un Firefox Amis, ne vous inquiétez pas. Vider le cache de votre iPhone est assez simple. Suivez simplement ces étapes.

1Cliquez sur le menu hamburger dans le coin inférieur droit pour ouvrir les options.

2. Choisir Paramètres en bas du menu.

3. Sélectionner Gestion des données dans la section Confidentialité.

4. Vous pouvez sélectionner Données du site Web pour effacer les données de sites individuels ou sélectionner Effacer les données privées en bas de l’écran pour effacer les données de tous les champs sélectionnés.

Que se passe-t-il lorsque vous videz le cache ?

Vider votre cache supprime les données de sites Web stockées localement sur votre téléphone pour éviter d’avoir à télécharger ces données à chaque nouvelle visite. Les données de votre cache s’accumulent au fil du temps et peuvent finir par ralentir les choses si elles deviennent trop volumineuses ou obsolètes. (Mon téléphone avait environ 150 Mo de données stockées dans Chrome lorsque j’ai vérifié.) La suppression de ces données donne aux sites un nouveau départ, ce qui peut corriger certaines erreurs de chargement et accélérer votre navigateur. Vider votre cache vous déconnecte également des pages, alors soyez prêt à vous reconnecter à tout.

À quelle fréquence dois-je vider mon cache ?

La plupart des gens n’ont besoin de vider leur cache qu’une fois par mois ou tous les deux mois. C’est généralement à ce moment-là que votre navigateur crée un cache suffisamment important pour commencer à ralentir les choses. Si vous fréquentez un grand nombre de sites, vous devriez opter pour un vidage de votre cache plus souvent.