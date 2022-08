Vidéos virales du roi de la jungle du monde entier

Dans le but de célébrer le roi de la jungle, le 10 août de chaque année est célébré comme la Journée mondiale du lion. La journée vise à sensibiliser à la conservation des lions et à recueillir des soutiens pour mettre fin à la tendance à la baisse de la population de lions. Actuellement, sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le lion est répertorié comme vulnérable. La journée spéciale a été fondée par la Big Cat Initiative et National Geographic en 2013, dans le but de protéger les lions dans leur habitat naturel. À l’approche de la journée, jetons un coup d’œil à certaines des vidéos de lions qui font le buzz sur Internet :

Rarement, nous avons vu un chien et un lion partager un “lien incroyable”. Cette vidéo improbable mais magnifique montre un rare lion blanc jouant avec un chien. Selon la légende de la vidéo, les deux ont apparemment “grandi ensemble” et ont fini par être les meilleurs amis. La vidéo virale, qui a recueilli plus de 59 lakh likes, a stupéfié des milliers d’internautes.

Have your ever seen such beautiful pride of lions. They are going for #worldlionday2020 celebration with @dcfsasangir . pic.twitter.com/IxcF0uwwho

C’est en effet une vue magnifique, car on ne voit pas tous les jours une troupe de lions traverser un point d’eau. Il est indéniable que cette vidéo nous donne une vision sincère de la façon dont la fierté se comporte dans son habitat naturel. La vidéo de ce spectacle à voir a été partagée il y a deux ans par l’officier IFS Praveen Kaswan à l’occasion de la Journée mondiale du Lion.

On #WorldLionDay we celebrate the existence of these magnificent creatures and their contribution to the environment. Lions are killed as trophies and such act is despicable. Protect lions and speak up for their rights and never visit a zoo or circus #animalrights #veganaf 🥰🐶 pic.twitter.com/WDAlCmMQyL

Il pourrait être difficile de trouver une vue majestueuse comme celle-ci. Une telle vue passionnante d’un lion adulte assis dans toute sa fierté et son honneur. Publiée il y a deux ans, la vidéo a été visionnée plus de 14 000 fois et a recueilli environ 2 000 likes.

It’s not just the number of a particular wild species that is important..!

More important is how we keep this population healthy and secure their natural habitat at landscape level..#WorldLionDay 🦁@GujForestDept @moefcc @CentralIfs pic.twitter.com/YJYxRh3c2C

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) August 10, 2021