Vidéos virales de fans de SRK transformant les théâtres en “clubs” dans le fil Twitter

« Pathaan » a rassemblé toute la nation alors que les théâtres se sont transformés en « clubs de danse » et l’atmosphère n’était pas moins que festive lors du retour de Shah Rukh Khan sur grand écran. Outre Shah Rukh, le film qui met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham est déjà devenu la plus grande sortie jamais réalisée pour un film hindi dans l’histoire du cinéma indien avec 8 000 écrans diffusant déjà le film dans le monde et d’autres émissions de fin de soirée ajoutées pour répondre demande publique.

C’est l’effet Shah Rukh Khan pour vous. Des vidéos de théâtres à travers le pays ont inondé les médias sociaux, montrant des gens dansant et applaudissant pour saluer SRK comme il le fait à l’écran. Un utilisateur de Twitter a mis en place un fil de plusieurs de ces vidéos. Voici quelques extraits du fil tentaculaire qui ne devrait que grossir dans les prochains jours au fur et à mesure que la «semaine Pathaan» progresse.

Et le fil continue. Pathaan a créé l’histoire au box-office. Le film, qui est sorti en salles le 25 janvier, devrait franchir la barre des 54 crores de roupies le jour de son ouverture. Les premières estimations suggèrent que le film est susceptible de battre le record de la vedette de Yash KGF 2 (Hindi) qui s’était ouvert à un crore stupéfiant de Rs 53,95.

Selon un rapport de Pinkvilla, l’ouverture de Pathaan dans toute l’Inde devrait se situer entre Rs 52,00 et 54,00 crore, bien que les chiffres finaux puissent être plus élevés, selon l’endroit où les écrans simples atterrissent à partir des ceintures de masse.

Pendant ce temps, l’acteur-cinéaste Satish Kaushik a tweeté: «Le 25 janvier 2023 est le jour de célébration pour l’industrie cinématographique bien-aimée de Mumbai… les bons jours sont de retour… le blockbuster Pathan franchira 50cr aujourd’hui et le teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan montre un autre blockbuster en route. Bravo @iamsrk @BeingSalmanKhan. C’est l’heure de la fête à Bollywood.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici